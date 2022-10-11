Salon: Ankara

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Emilio Perez (İspanya), Sebastien Clivaz (İsviçre)

Türk Telekom: Grant 16, Rıdvan Öncel 7, Erkan Yılmaz 7, Berk Demir 9, Jones 10, Sestina 10, Bouteille 16, Melih Doğan, Alihan Demir

Paris Basket: Wallace 14, Allman 22, Toupane 12, Simms 9, Kamagate 6, Gegic 17, Sleva 8, Diawara 2

1. Periyot: 21-10

Devre: 42-38

3. Periyot: 59-59

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu ilk haftasında Türk Telekom, sahasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a 90-75 yenildi.

Karşılaşmaya hücumda ve savunmada çok iyi başlayan Türk Telekom, ilk 6 dakikayı 12-0 önde geçti. Maçta ilk sayılarını 6 dakika 12 saniye sonra bulan Paris Basketol karşısında Türk Telekom, ilk çeyreği 21-10 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste isabetler bulan Türk Telekom, 13. dakikada farkı 15'e yükseltti: 29-14. Paris Basketbol, Simms'in sayılarıyla farkı 19. dakikada 4'e kadar indirdi: 40-36. Türk Telekom, soyunma odasına 42-38 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Paris Basketbol, 21. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 42-43. İki takım da geçiş hücumlarından sayılar üretti ve final periyoduna 59-59'luk eşitlikle gidildi.

Son periyotta hücum ribauntlarında etkili olan ve ikinci şans sayılarıyla üstünlüğü ele alan Paris Basketbol, 35. dakikayı 70-63 önde geçti. Paris Basketbol, üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu üst üste basketlerle 38. dakika içinde farkı kendi lehine çift hanelere çıkardı: 67-78. Paris Basketbol, ikinci çeyrekte 15 sayı geriye düştüğü maçı 15 sayı farkla 90-75 kazandı.

