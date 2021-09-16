Basketbolun efsane ismi Dusan Ivkovic hayatını kaybetti

Basketbolda efsane başantrenörler arasında yer alan Dusan Ivkovic hayatını kaybetti. Sırbistan Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Ivkovic, akciğerlerinde sıvı toplanması nedeniyle Belgrad'da yattığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

78 yaşında hayatını kaybeden Ivkovic, son olarak 2014-16 yılları arasında Türkiye'de Anadolu Efes‘i çalıştırmıştı. Ivkovic, kariyerinde birçok yerel kupanın yanı sıra 1979 Koraç Kupası, 1997 ve 2012 Euroleague şampiyonlukları, 2000 Saporta Kupası şampiyonluğu, 2006 ULEB Cup şampiyonluğu da yaşamıştı.



