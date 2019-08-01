SPOR

Baskonia Vitoria-Gasteiz, Nik Stauskas'ı kadrosuna kattı

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 01.08.2019 15:33 | Son Güncelleme

İspanyol ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz, Kanadalı basketbolcu Nik Stauskas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Baskonia Vitoria-Gasteiz, Nik Stauskas'ı kadrosuna kattı

THY Euroleague ekiplerinden Baskonia Vitoria-Gasteiz, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. İspanyol ekibi bu doğrultuda Kanadalı basketbolcu Nik Stauskas ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Stauskas ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

NBA'de 2014 yılında draft edilen 25 yaşındaki oyuncu, Sacramento Kings, Philadelphia 76ers, Broklyn Nets, Portland Trail Blazers ve Cleveland Cavaliers gibi farklı takımlarda oynadı. Stauskas toplam 335 resmi maçta 6.8 sayı ve 1.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Doktor bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktıDoktor bile şaşırdı! Hepsi rahminden çıktı
CSKA Moskova, Ron Baker ile anlaştıCSKA Moskova, Ron Baker ile anlaştı
Mozgov Khimki'deMozgov Khimki'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Baskonia Vitoria Gasteiz Nik Stauskas THY Euroleague

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Deniz Türüç Fenerbahçe’yi tercih etti

Deniz Türüç Fenerbahçe’yi tercih etti

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Beşiktaş'a Skrtel müjdesi! Martins Indi Kartal oluyor

Beşiktaş'a Skrtel müjdesi! Martins Indi Kartal oluyor

Ve Beşiktaş transferde bombayı patlattı!

Ve Beşiktaş transferde bombayı patlattı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İşte F.Bahçe Beko'nun fikstürü

İşte F.Bahçe Beko'nun fikstürü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Brandon Davies Barcelona'da

Brandon Davies Barcelona'da

Fenerbahçe'de Singleton harekatı

Fenerbahçe'de Singleton harekatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baskonia Vitoria-Gasteiz, Nik Stauskas'ı kadrosuna kattı

Transfer resmen açıklandı! 1 yıllık imzayı attı

CSKA Moskova, Ron Baker ile anlaştı

CSKA Moskova, Ron Baker ile anlaştı

Timofey Mozgov Khimki Moskova'ya transfer oldu

Mozgov Khimki'de

Zenit, Gustavo Ayon'u kadrosuna kattı

Zenit, Ayon'u kadrosuna kattı

Olimpia Milano, Michael Roll'u transfer etti

Olimpia Milano transferi resmen açıkladı

ALBA Berlin, Marcus Eriksson ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

4 yıllık imzayı attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.