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  4. Başladığı gibi bitti! ATV o dizinin fişini hemen çekti! Beklenmedik final kararı set ekibine duyuruldu...

Başladığı gibi bitti! ATV o dizinin fişini hemen çekti! Beklenmedik final kararı set ekibine duyuruldu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
23.12.2024 17:18
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Reytinglerde istenen sonucu alamayan diziler son zamanlarda teker teker final yapmaya başladı. Şimdi ise ATV yeni başlayan dizisi için final kararı aldı.

Başladığı gibi bitti! ATV o dizinin fişini hemen çekti! Beklenmedik final kararı set ekibine duyuruldu...

Kötü Kan, Kör Nokta, Kirli Sepeti, Güzel Aşklar Diyarı, Karadut, Kalpazan, Gizli Bahçe, Aşk Evlilik Boşanma gibi yeni başlayan birçok dizi reytinglerde istenen başarıyı elde edemeyince ekranlara veda etmişti.

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Final kararlarına rağmen yeni diziler de yayın hayatına başlamaya devam ediyor. Her kanalda yeni diziler de yayınlanıyor.

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DAHA YENİ BAŞLAMIŞTI FİNAL KARARI GELDİ!

Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Erdal Özyağcılar, , Mustafa Üstündağ Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Holding için final kararı alındı.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre projenin 4. bölümde final yapacağı duyuruldu ve yine aynı açıklamda ekibe “5. bölümü çekemeyeceğimizi üzülerek bildiririz” bilgisi geçildi. Beşinci bölümden çekilen sahneler olmasına rağmen 4. bölümde final yapmasına karar verildiği öğrenildi.

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Reyting rekorları kırmıştı! Final tarihi belli oldu Reyting rekorları kırmıştı! Final tarihi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
atv holding
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