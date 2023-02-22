Başladığı yere geri döndü! Antalyaspor'un sözleşmesini feshettiği Luiz Adriano'nun yeni takımı belli oldu... Herkes maaşını konuşuyor

Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor, geçtiğimiz sezon devre arasında Brezilya ekibi Palmeiras'tan bedelsiz olarak Luiz Adriano'yu kadrosuna katarken, Brezilyalı golcü ile bir süredir fesih görüşmeleri gerçekleştiriyordu. Yapılan görüşmeler sonrası mutabakat sağlanırken, Luiz Adriano'nun sezon sonunda tamamlanacak sözleşmesi feshedildi ve Adriano ülkesinin ekiplerinden Internacional’e transfer oldu.

BAŞLADIĞI YERE DÖNDÜ

Futbola Internacional alt yapısında başlayan Luiz Adriano, 2007 yılında Brezilya ekibinden Ukrayna’nın Shakthar Donetsk takımına transfer oldu. Golcü futbolcu, resmi sözleşmeye imza atmasıyla birlikte tam 16 yıl sonra evine geri dönmüş oldu.

HERKES MAAŞINI KONUŞUYOR

Yeni adresi Internacional ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Luiz Adriano’nun alacağı maaş da Brezilya’da gündem oldu. Brezilya medyasında çıkan haberlere göre, aylık 250 bin Real (yaklaşık 45 bin Euro) kazanacak Adriano, bir maçta oynadığı her 45 dakika için de 25 bin Real alacak. Golcü futbolcu, Antalyaspor’dan ise yıllık 1 milyon Euro kazanıyordu.

38 MAÇTA 8 GOL 4 ASİST

Kırmızı-Beyazlılarla toplamda 38 maça çıkan Brezilyalı, 8 gol ve 4 asist üretti. Luiz Adriano bu sezon ise Süper Lig’de çıktığı 19 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti. Türkiye Kupası’nda da 3 maça çıkan Brezilyalı, 2 gol ve 1 asist üretti.

