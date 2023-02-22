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Başladığı yere geri döndü! Antalyaspor'un sözleşmesini feshettiği Luiz Adriano'nun yeni takımı belli oldu... Herkes maaşını konuşuyor

22.02.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'un geçtiğimiz sezon devre arası kadrosuna kattığı Brezilyalı golcüsü Luiz Adriano, Brezilya ekibi Internacional'e transfer oldu. 16 yıl sonra futbola başladığı ekip olan Internacional'e dönen Adriano'nun yeni takımındaki maaşı ise ülkede gündem oldu. İşte detaylar...

Başladığı yere geri döndü! Antalyaspor'un sözleşmesini feshettiği Luiz Adriano'nun yeni takımı belli oldu... Herkes maaşını konuşuyor
Luiz Adriano

Luiz Adriano

BRE Brezilya
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fraport TAV Antalyaspor
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Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor, geçtiğimiz sezon devre arasında Brezilya ekibi Palmeiras'tan bedelsiz olarak Luiz Adriano'yu kadrosuna katarken, Brezilyalı golcü ile bir süredir fesih görüşmeleri gerçekleştiriyordu. Yapılan görüşmeler sonrası mutabakat sağlanırken, Luiz Adriano'nun sezon sonunda tamamlanacak sözleşmesi feshedildi ve Adriano ülkesinin ekiplerinden Internacional’e transfer oldu.

BAŞLADIĞI YERE DÖNDÜ

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Futbola Internacional alt yapısında başlayan Luiz Adriano, 2007 yılında Brezilya ekibinden Ukrayna’nın Shakthar Donetsk takımına transfer oldu. Golcü futbolcu, resmi sözleşmeye imza atmasıyla birlikte tam 16 yıl sonra evine geri dönmüş oldu.

HERKES MAAŞINI KONUŞUYOR

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Yeni adresi Internacional ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Luiz Adriano’nun alacağı maaş da Brezilya’da gündem oldu. Brezilya medyasında çıkan haberlere göre, aylık 250 bin Real (yaklaşık 45 bin Euro) kazanacak Adriano, bir maçta oynadığı her 45 dakika için de 25 bin Real alacak. Golcü futbolcu, Antalyaspor’dan ise yıllık 1 milyon Euro kazanıyordu.

38 MAÇTA 8 GOL 4 ASİST

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Kırmızı-Beyazlılarla toplamda 38 maça çıkan Brezilyalı, 8 gol ve 4 asist üretti. Luiz Adriano bu sezon ise Süper Lig’de çıktığı 19 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti. Türkiye Kupası’nda da 3 maça çıkan Brezilyalı, 2 gol ve 1 asist üretti.

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