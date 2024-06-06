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Başlamadan bitebilir! Antalyaspor'un başına geçen Alex de Souza'da fesih şoku...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.06.2024 09:20
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Uzun yıllar aradan sonra Türkiye'ye Antalyaspor ile dönen Alex de Souza'nın sözleşmesinde çok ilginç bir madde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Başlamadan bitebilir! Antalyaspor'un başına geçen Alex de Souza'da fesih şoku...

Antalyaspor'da Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giymiş ve birçok türk futbolseverin sevgisini kazanmış olan Alex de Souza gelmişti.

Akdeniz ekibiyle 2 yıllığına anlaşma sağlayan Brezilyalı çalıştırıcının sözleşmesine eklenen dikkat çekecek bir madde ortaya çıktı.

SÖZLEŞMESİNDEKİ O MADDE ORTAYA ÇIKTI

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Ajansspor'un haberine göre; Sergen Yalçın’ın ilk transfer döneminde tahtası kapanan ve takviye yapamayan Antalyaspor’da Alex de Souza ise işini sağlama aldı.

TEK TARAFLI FESİH HAKKI

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Brezilyalı teknik adamın, transfer tahtasının açılmaması halinde sözleşmesinde tek taraflı fesih maddesi olduğu ortaya çıktı. Erkan Eyibil, Amar Gerxhaliu, Gustavo Blanco Leschuk, Fedor Kudriashov ve Sherel Floranus’tan doğan borçlar sebebiyle FIFA’da sonuçlanmış dosyaları bulunan Kırmızı-Beyazlıların bu sorunu aşabilmesi için ilk etapta gerekli olan para miktarı belli oldu. 5 futbolcuyla sorunu çözebilmek için de yaklaşık 1.2 milyon Euro gerekiyor. Akrep, bu borçları temizlemesi halinde transfer için önünde şu an için engel kalmayacak.

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Antalyaspor Alex de Souza son dakika sözleşme
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