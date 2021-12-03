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Başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya son haliyle dikkat çekti

03.12.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü rallici Burcu Çetinkaya bir süre tesettüre girip daha sonra ise başörtüsünü çıkarmıştı. Eşinden de boşanan Çetinkaya'nın son haline beğeni yadı.

Başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya son haliyle dikkat çekti

Rallici Burcu Çetinkaya bir süre tesettüre girmiş ve gözlerden uzak bir hayat yaşamıştı. Burcu Çetinkaya uzun yıllar sonra başörtüsünü çıkarmış ve Fatih Mehmet Bucak'la da boşanmıştı.

Çift çocukları için sık sık görüşürken Çetinkaya da sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapıyor. Son olarak bir dergiye kapak olan Çetinkaya'nın paylaşımına beğeni yağdı.

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Son haliyle dikkat çeken Burcu Çetinkaya arabadan yaptığı bir paylaşıma ise "Elbet bir gün buluşacağız/
Bu böyle yarım kalmayacak/İkimizin de saçları ak/Öyle durup bakışacağız/Elbet bir gün buluşacağız. Yanlış anlaşılmasın şarkı direksiyona, otomobile, arabaya" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Burcu Çetinkaya'nın paylaşımlarına hayranları "Hiç değişmiyorsun" yorumları yağdırdı.

Burcu Çetinkaya son dönemlerde bir hayır kurumu için elçilik yapıyor ve zamanını da oğluyla geçiriyor.


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