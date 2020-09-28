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Başrol değişikliği sonrası Batwoman dizi setinden ilk fotoğraflar

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Ruby Rose’un canlandırmaktan vazgeçtiği Batwoman kostümünü Javicia Leslie giydi. Batwoman dizisinden ilk set fotoğrafları geldi.

Başrol değişikliği sonrası Batwoman dizi setinden ilk fotoğraflar

Batwoman karakterini canlandıran ilk siyah kadın olarak tarihe geçen Javicia Leslie, kostümü giydi, kamera karşısına geçti. 33 yaşındaki Amerikalı oyuncunun canlandırdığı Batwoman dizisinin setinden ilk kareler geldi.

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Dizinin The CW kanalındaki ikinci sezonu için pelerini giyen Leslie, rolü hakkında daha önce verdiği bir röportajda, “İkonik Batwoman rolünü televizyonda canlandıracak ilk siyahi oyuncu olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Biseksüel bir kadın olarak, LGBTİ+ topluluğu için öncü olan bu çığır açıcı diziye katılmaktan onur duyuyorum” demişti.

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Rolün önceki sahibi Ruby Rose de Leslie’nin diziye girmesini Instagram mesajıyla kutlamıştı: “Bu çok harika! Batwoman’ın harika bir siyah kadın tarafından canlandırılmasına çok sevindim. Yarasa pelerinini devraldığı için Javicia Leslie'yi tebrik ediyorum. Mükemmel bir kadro ve ekibe dahil oluyorsun. Müthiş bir iş çıkaracağınızı düşündüğüm 2. sezonu seyretmek için sabırsızlanıyorum.”

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Leslie, dizide Ryan Wilder adında yeni bir karaktere hayat veriyor. Karakter, sevimli, dağınık, biraz aptal ve evcilleşmemiş biri olarak tanımlanıyor. Daha önce yarasa kıyafetini giyen Kate Kane (Ruby Rose canlandırdı) karakterine benzemiyor.

Dizinin Ocak 2021’de yayında olması bekleniyor.

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