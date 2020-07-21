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  4. Başroldeki güçlü kadın karakterler herkesi kendine hayran bıraktı! İzlemeyen pişman oluyor...

Başroldeki güçlü kadın karakterler herkesi kendine hayran bıraktı! İzlemeyen pişman oluyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Filmlerin neden ilham verici olduğunu hiç düşündünüz mü? Bizce, hikayenin gerçek olmadığını bilseniz bile hissettirdiklerinin gerçekliği yüzünden. Bu büyülü dünyanın güçlü karakterleri ile tam da ihtiyacınız olduğu anda karşılaştığınızda yaşamınıza dokunmamaları imkansız! Kendi hayat hikayenize ilhamla dokunacak güçlü kadınların başrol olduğu filmlerden ilaç niyetine bir reçete hazırladık.

Başroldeki güçlü kadın karakterler herkesi kendine hayran bıraktı! İzlemeyen pişman oluyor...

Hayatta aradığınız destek ve kılavuzluğu bazen bir kitapta, bir şarkıda ya da bir filmde bulmanız tesadüf değildir. Karmaşık ve merak uyandıran, yılmazlığı ile göz dolduran kadın karakterler beyaz perdede daha da devleşiyor. Toplumsal kısıtlamalara başkaldıran, kendilerine biçilen rollerin ötesinde bir benlik arayışı ile göz kamaştıran bu kadın karakterler ile yeniden umutlanacaksınız!

5. STAR WARS: EPİSODE VIII THE LAST JEDİ (2017) IMDB:7.0

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Büyüdüğünüz ortamın, hatta ailenizin kim olacağınıza hiç bir etkisi yoktur dersek ne dersiniz? Rey'in hikayesi, insanın kendisinin ötesine geçtiğinde olabilecekleri göz önüne sererek Star Wars efsanesini bambaşka bir boyuta taşıyor. Aynalardan geçerken güç sizinle olsun!

4. ERIN BROCKOVICH (2000) IMDB:7.3

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Erin Brockovich, zorda kalmış, dik başlı, işsiz ve bekar bir anne. Gerçek öyküden uyarlanan bu filmde, kişisel hak arayışının toplumsal faydaya evrilişini göreceksiniz. Çok bilinen bir kimya şirketine, içme suyunu kirletmesi sebebiyle ABD'nin en yüklü tazminat davalarından birinin açılmasına kimsenin umursamadığı 3 çocuklu bir annenin sebep olacağını kim bilebilirdi ki?

3. MOLLY'S GAME (2017) IMDB:7.4

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Hiç ummadığınız bir anda, elinizde dünyanın ekşi limonlarıyla kaldıysanız pes etmeden limonata yapabilirsiniz. Molly Bloom olimpik bir sporcu olma şansını kaybettiğinde hikayesini bambaşka bir boyuta çevirmeyi başardı. Tökezlediğinizde ayağa kalkmak için ilhama ihtiyacınız varsa bu filme bir şans verin.

2. THELMA VE LOUISE (1991) IMDB:7.5

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Tam bir kız kardeşlik destanı! Filmin ana temasında yer alan kadın kurbanların hala suçlanması ve yaşatılan utanç duygusunda bir değişiklik olmadığını görmek canınızı sıkacak olsa da, giderek çaresizleşen durumlarının içinde evrilen ve birbirine sığınak olan bu iki kadını unutmanız mümkün olmayacak.

1. HIDDEN FIGURES (2016) IMDB:7.8

Birçok kadın çalışma hayatı boyunca cam tavan sendromunun soluğunu ensesinde hissetmiştir. NASA'nın başarılarının perde arkasında ırkçılık ve ön yargılarla mücadele eden bu üç kadın size tüm engelleri yıkmanız konusunda cesaret verecek.

Ve karşınızda bonus parça:

BONUS: KILL BILL I (2003) IMDB:8.1

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Bir Quentin Tarantino klasiği! Senaryosu, diyalogları ve müziği ile sinema tarihinde iz bırakan bu filmde intikam duygunuzu tatmin edebilirsiniz! Kabul edelim; öfke dolu savaşçı bir prenses yerine zaman zaman daha sert bir şeyler seyretmek iyi hissettiriyor. Hayatı ve onuru için savaşan "gelin" kararlılıkla tüm düşmanlarını teker teker avlarken siz de tüm hıncınızı patlamış mısırdan çıkarabilirsiniz.

Keyifli Seyirler!

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