Başroldeki güçlü kadın karakterler herkesi kendine hayran bıraktı! İzlemeyen pişman oluyor...

Hayatta aradığınız destek ve kılavuzluğu bazen bir kitapta, bir şarkıda ya da bir filmde bulmanız tesadüf değildir. Karmaşık ve merak uyandıran, yılmazlığı ile göz dolduran kadın karakterler beyaz perdede daha da devleşiyor. Toplumsal kısıtlamalara başkaldıran, kendilerine biçilen rollerin ötesinde bir benlik arayışı ile göz kamaştıran bu kadın karakterler ile yeniden umutlanacaksınız!

5. STAR WARS: EPİSODE VIII THE LAST JEDİ (2017) IMDB:7.0

Büyüdüğünüz ortamın, hatta ailenizin kim olacağınıza hiç bir etkisi yoktur dersek ne dersiniz? Rey'in hikayesi, insanın kendisinin ötesine geçtiğinde olabilecekleri göz önüne sererek Star Wars efsanesini bambaşka bir boyuta taşıyor. Aynalardan geçerken güç sizinle olsun!

4. ERIN BROCKOVICH (2000) IMDB:7.3

Erin Brockovich, zorda kalmış, dik başlı, işsiz ve bekar bir anne. Gerçek öyküden uyarlanan bu filmde, kişisel hak arayışının toplumsal faydaya evrilişini göreceksiniz. Çok bilinen bir kimya şirketine, içme suyunu kirletmesi sebebiyle ABD'nin en yüklü tazminat davalarından birinin açılmasına kimsenin umursamadığı 3 çocuklu bir annenin sebep olacağını kim bilebilirdi ki?