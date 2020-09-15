Başrollerinde çocukların olduğu sevilen diziler

Minikleri konu alan bu diziler çok beğeniliyor! İşte başrolünde çocukların olduğu en sevilen diziler...
Ana karakterlerin küçük çocuklar olduğu yapımlar her geçen gün popülerliğini artırıyor. Bu çocukların; zeki, meraklı ve yaratıcı yönleri onları çok sevimli kılıyor ve bu yönleri dizilerde sıra dışı olaylara sebep olabiliyor.
5. THE HEALING POWERS OF DUDE (2020 - )- IMDB: 6.3
Konu: Noah Ferris, sosyal kaygı bozukluğu yaşayan 11 yaşındaki bir çocuktur. Daha önce evde eğitim gören bu çocuk, okula gitmeye başlayınca ihtiyaç duyduğu desteği Dost isimli bir köpekte bulur.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Jace Chapman, Larisa Oleynik, Mauricio Lara
Yönetmen: Richie Keen, Yulin Kuang, Steven K. Tsuchida
4. PONYSITTERS CLUB (2017 - ) - IMDb: 6.9
Konu: Kitap uyarlaması olan bu dizi, küçük bir at tutkununun istismar edilmiş atları ve tayları ailesinin çiftliğine getirerek koruma altına alma mücadelesini anlatıyor. Ponysitters Club'da bu çocuk, atları iyileştirmek için diğer çocuklarla iş birliği yapıyor.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Morgan Neundorf, Hugh Wilson, Cailan Laine Punnewaert
Yönetmen: Justin G. Dyck, Emma Jean, Marco Deufemia
3. RAISING DION (2019 - ) - IMDb: 7.2
Konu: Dion, babası vefat etmiş küçük bir çocuktur. Dion'un annesi Nicole, oğlunu güzel bir şekilde yetiştirmek için uğraşırken oğlunun süper güçleri ortaya çıkınca şaşkına döner. Nicole, Dion'un sıra dışı yeteneğinin ona zarar verebileceğini düşünür. Bu sebeple hem bu gizemi çözmeye hem de oğlunun güçlerini saklamaya çalışır.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Jason Ritter, Alisha Wainwright,, Ja'Siah Young
Yönetmen: Seith Mann, Neema Barnette, Rachel Goldberg, Dennis A. Liu
2. THE InBESTigators (2019 - ) - IMDb: 7.8
Konu: Genel izleyici kitlesine hitap eden bu dizide; dört çocuk, okuldaki ve mahalledeki suçları çözmek için kendi dedektiflik bürolarını açar. Başlarına gelen olayların videolarını çeken bu çocuklar, zamanla çok iyi arkadaş olurlar. Yaptıkları işler yetişkinler tarafından zaman zaman küçümsense de bu çocuklar büyükleri zeka ve yaratıcılıkları ile etkilemeyi başarırlar.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Abby Bergman, Anna Cooke, Aston Droomer
Yönetmen: Wayne Hope, Robyn Butler, Ian Reiser
1. STRANGER THINGS (2016 - ) - IMDb: 8.8
Konu: 1980'li yıllarda geçen Stranger Things, içerisinde fantastik öğeler içeren bir dizi. Küçük bir kasabada arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra evine dönmek üzere yola çıkan bir çocuk kaybolur. Aynı dönemde tuhaf görünümlü bir kız çocuğu kasabada bulunur. Bu olayların ardından gizli deneyler ve doğaüstü güçlerle ilgili bir gizem açığa çıkar.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Millie Boby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard
Yönetmen: Matt Duffer, Ross Duffer, Shawn Levy
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