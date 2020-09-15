Başrollerinde çocukların olduğu sevilen diziler

Minikleri konu alan bu diziler çok beğeniliyor! İşte başrolünde çocukların olduğu en sevilen diziler...

Ana karakterlerin küçük çocuklar olduğu yapımlar her geçen gün popülerliğini artırıyor. Bu çocukların; zeki, meraklı ve yaratıcı yönleri onları çok sevimli kılıyor ve bu yönleri dizilerde sıra dışı olaylara sebep olabiliyor.

5. THE HEALING POWERS OF DUDE (2020 - )- IMDB: 6.3

Konu: Noah Ferris, sosyal kaygı bozukluğu yaşayan 11 yaşındaki bir çocuktur. Daha önce evde eğitim gören bu çocuk, okula gitmeye başlayınca ihtiyaç duyduğu desteği Dost isimli bir köpekte bulur.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Jace Chapman, Larisa Oleynik, Mauricio Lara

Yönetmen: Richie Keen, Yulin Kuang, Steven K. Tsuchida

4. PONYSITTERS CLUB (2017 - ) - IMDb: 6.9

Konu: Kitap uyarlaması olan bu dizi, küçük bir at tutkununun istismar edilmiş atları ve tayları ailesinin çiftliğine getirerek koruma altına alma mücadelesini anlatıyor. Ponysitters Club'da bu çocuk, atları iyileştirmek için diğer çocuklarla iş birliği yapıyor.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Morgan Neundorf, Hugh Wilson, Cailan Laine Punnewaert