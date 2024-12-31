Baştan aşağı dantel giyip sere serpe uzandı! Yüsra Geyik cesur pozlarıyla gündemde

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeliş' karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yüsra Geyik bu projeden ayrıldıktan sonra Bozkır, Aile ve Taş Kağıt Makas gibi birçok başarılı projede yer aldı.

Cesur sahneleri ve başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Yüsra Geyik şimdilerde de başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un yer aldığı Bir Gece Masalı dizisinde izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Dizideki rol arkadaşı Eren Vurdem ile tartışma yaşadığı için diziden ayrılacağı yönünde iddialar ortaya çıkan Yüsra Geyik şimdi de bir dergi çekimi için verdiği pozlarla gündeme geldi.

Yüsra Geyik tamamen dantel bir kostüm ile sere serpe uzanarak pozlar verdi. Ünlü ismin kendi sosyal medya hesabından da peş peşe yayınladığı kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin pozlarını çok beğenen de oldu eleştirende... Sosyal medyada; 'ne gereksiz pozlar', 'bunlar ne?' gibi yorumların yanı sıra 'çok güzelsin', 'her halin olay' gibi yorumlar da yapıldı.