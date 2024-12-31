MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Baştan aşağı dantel giyip sere serpe uzandı! Yüsra Geyik cesur pozlarıyla gündemde

Baştan aşağı dantel giyip sere serpe uzandı! Yüsra Geyik cesur pozlarıyla gündemde

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.12.2024 09:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle adını geniş kitlere duyuran Yüsra Geyik bu dizinin ardından Bozkır, Aile ve Taş Kağıt Makas gibi birçok başarılı projede yer aldı. Şimdilerde Bir Gece Masalı dizisinde rol alan ünlü isim diziden ayrılacağı iddialarıyla gündeme geldi. Güzel oyuncu şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. İddialı pozları sosyal medyayı salladı.

Baştan aşağı dantel giyip sere serpe uzandı! Yüsra Geyik cesur pozlarıyla gündemde

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeliş' karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yüsra Geyik bu projeden ayrıldıktan sonra Bozkır, Aile ve Taş Kağıt Makas gibi birçok başarılı projede yer aldı.

Cesur sahneleri ve başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Yüsra Geyik şimdilerde de başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un yer aldığı Bir Gece Masalı dizisinde izleyicisinin karşısına çıkıyor.

yüsra 1

Dizideki rol arkadaşı Eren Vurdem ile tartışma yaşadığı için diziden ayrılacağı yönünde iddialar ortaya çıkan Yüsra Geyik şimdi de bir dergi çekimi için verdiği pozlarla gündeme geldi.

ysüra 2

Yüsra Geyik tamamen dantel bir kostüm ile sere serpe uzanarak pozlar verdi. Ünlü ismin kendi sosyal medya hesabından da peş peşe yayınladığı kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YÜSRA 3

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin pozlarını çok beğenen de oldu eleştirende... Sosyal medyada; 'ne gereksiz pozlar', 'bunlar ne?' gibi yorumların yanı sıra 'çok güzelsin', 'her halin olay' gibi yorumlar da yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Yüsra Geyik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Füze yağdırdılar! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçtı

Füze yağdırdılar! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçtı

En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu

En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu

İstanbul'da yılbaşı önlemleri açıklandı! 60 binden fazla personel görev alacak: Yasak 08.00 itibarıyla başladı

İstanbul'da yılbaşı önlemleri açıklandı! 60 binden fazla personel görev alacak: Yasak 08.00 itibarıyla başladı

'Gassal' dizisi ile maaşları ortaya çıktı

'Gassal' dizisi ile maaşları ortaya çıktı

Necati Şaşmaz Umre'ye gitti maskesini hiç indirmedi! Son görüntüsüne yorum yağdı

Necati Şaşmaz Umre'ye gitti maskesini hiç indirmedi! Son görüntüsüne yorum yağdı

Mehmet Ali Erbil'in emekli maaşı ne kadar? 60 bin TL'lik monta isyan etti

Mehmet Ali Erbil'in emekli maaşı ne kadar? 60 bin TL'lik monta isyan etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.