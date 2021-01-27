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Batalla'dan sürpriz ziyaret

27.01.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Batalla'dan sürpriz ziyaret

Bursasporlu futbolcu Emirhan Aydoğan, yeşil-beyazlı takımın efsane ismi Pablo Martin Batalla’yla bir araya gelerek, "Evine hoş geldin, hep bizimle ol Batalla" dedi.

Türk vatandaşlığı için gerekli olan prosedürleri yerine getirme adına Arjantin’den yeniden Türkiye’ye gelen Bursasporlu eski futbolcu Pablo Martin Batalla'ya, taraftarların heyecanının yanında yeşil-beyazlı futbolcuların da büyük ilgisi var. Nitekim Bursaspor’un önemli isimlerinden Emirhan Aydoğan, kulübün efsane ismi ile bir araya gelerek, duygularını kamuoyuyla paylaştı.

Emirhan, Pablo Martin Batalla’yla çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medyasında paylaşarak, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Duruşuyla, karakteriyle, profesyonelliği ile benim gibi bir çok genç sporcuya örnek olan Pablo Martin Batalla ile birlikteydim. Kendisiyle sohbet etme şansını yakaladığım için çok mutluyum. Evine hoş geldin, hep bizimle ol Batalla."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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