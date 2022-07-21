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Bate Borisov Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Bate Borisov Konyaspor maçı canlı izle

21.07.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bate Borisov Konyaspor maçı bu akşam tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Konyaspor, Belarus'un güçlü ekibi Bate Borisov ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde Konyasporlu futbolseverler maçın saat kaçta, hangi kanalda canlı izleneceğini merak ediyor. Peki, Bate Borisov Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Bate Borisov Konyaspor maçı canlı yayın bilgileri.

Bate Borisov Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Bate Borisov Konyaspor maçı canlı izle

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Konyaspor, Bate Borisov ile deplasmanda mücadele edecek. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Konyaspor, Avrupa arenasında sezon öncesi ilk ciddi sınavını verecek. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Bate Borisov Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

BATE BORİSOV KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bate Borisov Konyaspor mücadelesi bu akşam Belarus'ta oynanacak. Heyecan dolu karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Bate Borisov Konyaspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz bir şekilde izlenebilecek.

KONYASPOR TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİP KİM?

Konyaspor, 2. eleme turunda Belarus'un Bate Borisov takımıyla bu akşam mücadele edecek. Yeşil-beyazlı ekip Bate Borisov'u yenerse 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

AVRUPA ARENASINDA 13. MAÇ

Temsilcimiz Konyaspor bu akşam Avrupa'daki 13. maçına Bate Borisov karşısında çıkacak. Konyaspor'un önceki 12 Avrupa maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor.

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