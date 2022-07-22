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BATE Borisov Teknik Direktörü Mikhaylov: "Bugünkü oyun bizim için bir ders oldu"

22.07.2022 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhaylov, Konyaspor karşısında 3-0 mağlup oldukları maçın kendileri için bir ders olduğunu belirterek, “Oyuncularımız rakibi tanımış oldu. Haftaya bunu avantaja çevirmeye çalışacağız” dedi.

BATE Borisov Teknik Direktörü Mikhaylov: "Bugünkü oyun bizim için bir ders oldu"

BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhaylov, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Konyaspor’a 3-0 mağlup oldukları maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kendileri için zor bir oyun olduğunu anlatan Aleksandr Mikhaylov, “İlk yarı oyuncularıma teşekkür ediyorum. İlk dakikalardan itibaren zor geçti. Oyun planımıza göre futbolcular devam etti. Ancak ilk yarı sonuna doğru rakibin kırmızı kartı gol pozisyonumuzu bozdu. Ataktan dönüş yapamadık. Yediğimiz goller hatalarımıza bağlı. Konyaspor’u analiz etmiştik ama sahada oyunu oturtamadık. Bugünkü oyun bizim için bir ders oldu. Oyuncularımız rakibi tanımış oldu. Haftaya bunu avantaja çevirmeye çalışacağız” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor konferans ligi
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