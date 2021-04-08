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Batı Konferansı'nın zirvesindeki mücadeleyi Suns kazandı

08.04.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Utah Jazz'ı uzatma sonunda 117-113 yendi.

Batı Konferansı'nın zirvesindeki mücadeleyi Suns kazandı

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 2. sırasındaki Suns ile konferans lideri Jazz arasındaki mücadele, büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Suns, 102-102'lik skorla uzatmaya giden karşılaşmayı kazanarak üst üste 7. galibiyetini aldı.

Suns'ı galibiyete, 35 sayı atan Devin Booker, 29 sayı, 9 asist üreten Chris Paul ve 18 sayı, 12 ribaunt, 3 blokla "double double" yapan Deandre Ayton taşıdı.

Jazz'ın all-star gardı Donovan Mitchell, 41 sayı, 8 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Bojan Bogdanovic 20 sayı, Rudy Gobert 16 sayı, 18 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı. Ersan İlyasova ise forma şansı bulamadı.

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Doğu Konferansı'nda liderlik yarışı içindeki Brooklyn Nets, sahasında New Orleans Pelicans'ı 139-111 mağlup etti. Sakatlığı nedeniyle 13 Şubat'tan beri sahalardan uzak kalan Nets'in yıldız oyuncusu Kevin Durant, kenardan gelerek 19 dakika süre aldı. Durant, 5'te 5 saha içi isabetiyle 17 sayı, 7 ribaunt, 5 asist üretti.

Nets'te Kyrie Irving 24 sayı, 6 asist, LaMarcus Aldridge 22 sayıyla oynadı. Pelicans cephesindeyse Eric Bledsoe 26 sayı, 5 ribaunt ve Zion Williamson 16 sayı, 6 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 141-137

Orlando Magic-Washington Wizards: 116-131

Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 139-111

Boston Celtics-New York Knicks: 101-99

Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 113-131

Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 102-113

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 102-93

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 106-96

Phoenix Suns-Utah Jazz: 117-113 (uzatmada)

NBA'DE BİR BASKETBOLCUNUN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen bir oyuncu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'tan bu yana 483 basketbolcuya uygulanan Kovid-19 testlerinde bir pozitif vaka tespit edildi.

Testi pozitif sonuçlanan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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