Batman'da aşiret düğününde geline 1 kilogram altın takıldı

Jirki aşiretine mensup Batman'da oturan Muğla Üniversitesi İşletme bölümü mezunu Ahmet Öztunç Öztunç, hayatını Maşallah Öztunç ile birleştirdi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde oturan Jirki aşireti lideri Cemil Öter ile Mersin, Adana, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak ile Kuzey Irak'ın bazı kentlerinden düğüne katılan yaklaşım 2 bin aşiret üyesi, gelenek haline getirdikleri takı ve nakdi yardımda adeta yarıştılar. Düğünün yapıldığı mahallede bir sokak trafiğe kapandı. Jirki aşiret üyelerinin giydikleri yöresel giysiler ise düğüne renk kattı. Düğüne katılanlar, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde uzun halay zincirleri oluştu.

DAMADA 120 BİN LİRA, GELİNE 1 KİLO ALTIN



Düğünün takı töreninde ise davetliler birbiriyle yarıştı. Düğünde damada 120 bin TL para, geline ise 1 kilo altın takıldı. Düğüne katılan Jirki aşireti lideri Cemil Öter, gelenek ve göreneklerini sürdürdüklerini ifade ederek, "Düğünlerimizde bağışın rakamı olmaz. Herkes kendi bütçesine göre katkı amaçlı nakdi ya da takı takabiliyor. Gönülden gelen bu katkı da amaç genç çiftimize destek olmaktır. Gelenek ve göreneklerimizi Türkiye'nin dört bir yanında sürdürüyoruz" dedi. Düğün, renkli görüntülerle son buldu. (DHA)

