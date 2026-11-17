Uyku pozisyonunun sindirimden solunum yollarına, bel ağrısından kan dolaşımına kadar farklı etkileri olabiliyor. Özellikle sol tarafa yatmanın mide asidinin yemek borusuna kaçmasını azaltabileceğine ilişkin bazı bulgular bulunuyor.

SOL TARAFA YATMAK MİDE RAHATSIZLIKLARINI AZALTABİLİR

Sol tarafa yatmanın sindirime yardımcı olduğu düşüncesi, midenin vücudun sol tarafında bulunmasına dayanıyor. Midenin çıkış noktası olan pilor ise ince bağırsağa bağlanırken hafifçe sağ tarafa doğru uzanıyor.

Bu anatomik yapı nedeniyle sol tarafa yatmanın mide asidinin yemek borusuna ulaşmasını zorlaştırabileceği belirtiliyor. Özellikle reflü ve mide yanması yaşayan kişiler için bu pozisyonun rahatlatıcı olabileceği ifade ediliyor.

Ancak herhangi bir sindirim sorunu bulunmayan kişilerde uyku pozisyonunun sindirim üzerinde belirgin bir fark yaratması beklenmiyor.

SIRTÜSTÜ UYUMAK HORLAMAYI ARTIRABİLİR

Sırtüstü uyumak, boyun ve bel bölgesindeki baskıyı azaltması nedeniyle sıkça önerilen pozisyonlardan biri. Ancak bu yatış şeklinin bazı dezavantajları da bulunuyor.

Bu pozisyonda dilin geriye doğru kayması, hava yolunun kısmen kapanmasına neden olabiliyor. Bu durum horlama ve uyku apnesi şikayetlerini artırabiliyor.

Yan yatmak ise hava yollarının daha açık kalmasına yardımcı olabildiği için horlama ve uyku apnesi yaşayan kişilerde tercih edilebiliyor.

HAMİLELİKTE HANGİ TARAFA YATILMALI?

Hamile kadınlara genellikle sol tarafa yatmaları öneriliyor. Bu pozisyonun bebeğe giden kan akışını destekleyebileceği ve karaciğer üzerindeki baskıyı azaltabileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte sağ tarafa yatmanın da genel olarak uygun olduğu ifade ediliyor.

Bel ve pelvis ağrısı yaşayan kişilerde ise yan yatarken dizlerin arasına yastık koymak, bel bölgesindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olabiliyor. Özellikle hamilelik döneminde bu yöntem rahatlama sağlayabiliyor.

EN SAĞLIKLI UYKU POZİSYONU HANGİSİ?

Uyku için herkes açısından geçerli tek bir doğru pozisyon bulunmuyor. Sol tarafa yatmak reflü şikayeti yaşayanlar ve hamileler için bazı avantajlar sağlayabilirken, diğer kişilerde en önemli nokta rahatlık ve omurganın desteklenmesi.

Uzmanların dikkat çektiği temel nokta, kişinin kesintisiz ve kaliteli uyuyabildiği pozisyonu tercih etmesi. Çünkü uykuya hangi pozisyonda başlanırsa başlansın, gece boyunca vücudun farklı pozisyonlara geçmesi oldukça doğal.