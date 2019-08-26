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Batman'da ele geçirildi! Gözaltına alındılar

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 26.08.2019 16:44 | Son Güncelleme

Batman’da durdurulan yolcu minibüsünde yapılan aramada iki kadına ait yorganların içerisine dikilmiş 2 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi.

Batman'da ele geçirildi! Gözaltına alındılar

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan yolcu minibüsünde uyuşturucu madde arama köpeği ’Sarıkız’ ile yapılan aramada E.A. ile M.A. isimli iki kadın yolcuya ait yorganların içine dikilmiş poşetler içinde 2 kilo 800 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiği belirtildi. Yorgan sahibi kadınlar E.A. ile M.A. ve bağlantılı oldukları 2 erkek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın zanlılar ile M.A. adlı erkek şahsın olduğu 3 kişi tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman metamfetamin

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