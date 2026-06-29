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Batman gibi hırsız avlayıp direğe bağladı! Görüntüler gündem oldu

Meksika'da motosiklet hırsızlarını yakalayamadığını düşünen kimliği belirsiz bir kişi, çizgi roman kahramanı Batman'i andıran yöntemlerle harekete geçti. Şüpheli hırsızları yakalayıp sokak direklerine bağlayan kişi, polis tarafından aranmaya başlandı.

Batman gibi hırsız avlayıp direğe bağladı! Görüntüler gündem oldu
Nilgün Arabacı

Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Lagos de Moreno kentinde yaşanan sıra dışı olaylar ülke gündemine oturdu. Yerel basına göre, "Batman" lakabıyla anılan kimliği belirsiz bir kişi, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişileri yakalayarak sokak direklerine bağladı.

13 Haziran'dan itibaren yaklaşık 10 günlük süreçte en az beş kişi elleri bağlı halde sokak direklerine bağlanmış olarak bulundu. Olay yerine bırakılan motosikletlerin de çalıntı olduğu öne sürüldü.

Batman gibi hırsız avlayıp direğe bağladı! Görüntüler gündem oldu 1

Yerel gazeteci Luis Cárdenas'ın paylaştığı fotoğraflarda, direklere bağlanan bazı kişilerin yüzlerine bıyık ve kedi bıyığı çizildiği, ayrıca üzerlerine İspanyolca "hırsız" anlamına gelen "ladrón" yazıldığı görüldü.

Bazı görüntülerde ise iki kişinin sırt sırta direğe bantlandığı ve önlerine bir motosiklet bırakıldığı dikkat çekti.

Jalisco Eyaleti Güvenlik Sekreteri Juan Pablo Hernández, polis ekiplerinin direklere bağlanan kişileri mağdur olarak değerlendirdiğini ve bu eylemleri gerçekleştiren kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başlattığını açıkladı.

Batman gibi hırsız avlayıp direğe bağladı! Görüntüler gündem oldu 2

Direklerden kurtarılan kişilerin sağlık kontrollerinin yapıldığı ve tedavilerinin ardından ifadelerinin alındığı bildirildi. Öte yandan, bu kişilerin motosiklet hırsızlığı iddialarıyla ilgili resmi bir soruşturma yürütülüp yürütülmediği konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Polis, olaylarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen iki aracı tespit ederken, soruşturmanın sürdüğü ve şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
polis Hırsız Batman
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