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Batman Valiliği: "İlimizde koronavirüs hastası veya şüpheli vaka bulunmamaktadır"

BATMAN HABERLERİ  | 23.02.2020 00:26 | Son Güncelleme

Batman Valiliği: "İlimizde koronavirüs hastası veya şüpheli vaka bulunmamaktadır"

Batman Valiliği, kentte İran uyruklu bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye yatırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, İran uyruklu bir vatandaşın Kovid-19 şüphesiyle Batman Bölge Devlet Hastanesinde karantinaya alındığının iddia edildiği belirtildi.

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, kentte virüse yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medya mecralarında bazı kişiler tarafından ilimizde koronavirüs taşıyan İranlı bir hastanın Batman Bölge Hastanesinde karantinaya alındığı şeklinde haberler yayılmıştır. İlimizde koronavirüs hastası veya şüpheli vaka bulunmamakta olup, yayılan haberler asılsızdır."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Batman Çin İran

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