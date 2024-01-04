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Batman ve Şırnak'ta, İsrail'in saldırılarında öldürülenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

04.01.2024 07:48 | Son Güncelleme:
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Batman ve Şırnak'ta İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Batman ve Şırnak'ta, İsrail'in saldırılarında öldürülenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Batman'daki Ulu Cami'de yatsı namazında bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namaz sonrası dua edildi, Fetih suresi okundu.

ŞIRNAK

Şırnak'ta Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde yatsı namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Cami önünde toplanan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı, tekbir getirdi.

Cami çıkışında basın açıklamasını okuyan derneğin Şırnak şubesi başkanı Erol Kılıçlı, kadın, çocuk, yaşlı demeden İsrail'in Filistinlileri katlettiğini anımsattı.

Kılıçlı, bugüne kadar binlerce sivilin katledildiğini belirterek, duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Açıklamanın ardından program sona erdi.

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Batman Filistin Gazze ulu cami gıyabi cenaze namazı

Batman Namaz Vakitleri 4 Ocak Perşembe

İmsak
05:58
Sabah
07:25
Öğle
12:25
İkindi
14:55
Akşam
17:16
Yatsı
18:37

Batman Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Perşembe

İnal eczanesi
Kozluk
Halk eczanesi
Merkez
Erken eczanesi
Merkez
Özen eczanesi
Sason
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Gercus
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