Batman'da cinayet şüphelisi yakalandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Yenidoğan Mahallesi'nde E.E. ile C.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahlı kavgada yaralanan C.D. kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan E.E. ise jandarma ekiplerince bir evde gözaltına alındı.

E.E'nin Kozluk ilçesinde 2020'deki bir cinayetle ilgili de arandığı öğrenildi.

