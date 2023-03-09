YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman'da özel gereksinimli öğrenciler depremzedeler için hediye paketleri hazırladı

Batman'da özel gereksinimli öğrenciler depremzedeler için hediye paketleri hazırladı

09.03.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman Özel Eğitim Meslek Okulunun 72 öğrencisi, deprem bölgesinden kente gelenlere ulaştırılmak üzere hediye paketleri hazırladı.

Batman'da özel gereksinimli öğrenciler depremzedeler için hediye paketleri hazırladı

Batman Özel Eğitim Meslek Okulundaki down sendromlu, otizmli ve hafif zihinsel engelli öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Batman'a gelen afetzedeler için seferber oldu.

Okulun başlattığı çalışma kapsamında öğretmen ve velilerin desteğiyle toplanan oyuncak, kırtasiye malzemesi ve hijyen setleri öğrencilerce paketlendi.

Okul Müdürü Zeki Aslan, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan yardım kampanyasına destek olmak için okulda bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Öğretmenlerin yönlendirmesi, velilerin duyarlılığıyla çocukların yaşıtlarına kırtasiye yardımı, annelerine de hijyen malzemelerini içeren 200 paket hazırladığını belirten Aslan, "Hazırladığımız bu paketleri yurtlarda kalan depremzede kardeşlerimize ulaştıracağız." dedi.

DEPREMZEDELER İÇİN HARÇLIKLARINI BAĞIŞLADILAR

Öğrencilerden Merve Em de 11 ili etkileyen deprem felaketinden dolayı çok üzgün oldukları aktardı.

Yaraları sarabilmek için küçük hediye paketleri hazırladıklarını ifade eden Em depremzedelere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Baran ve Melih Demir kardeşler de kumbaralarındaki harçlıkları depremzedeler için bağışladıklarını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batman’da mahalle sakinleri uyuşturucu satıcılarına karşı ayaklandıBatman’da mahalle sakinleri uyuşturucu satıcılarına karşı ayaklandı
Osmaniye'de LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere çadırlarda kurs veriliyorOsmaniye'de LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere çadırlarda kurs veriliyor
Kars'ta uydu vericisi takılan 7 kurdun yaşamı araştırılıyorKars'ta uydu vericisi takılan 7 kurdun yaşamı araştırılıyor
Anahtar Kelimeler:
deprem Batman öğrenci

Batman Namaz Vakitleri 9 Mart Perşembe

İmsak
05:09
Sabah
06:30
Öğle
12:31
İkindi
15:48
Akşam
18:23
Yatsı
19:38
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.