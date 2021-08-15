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Batshuayi Beşiktaş yolunda

15.08.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Michy Batshuayi transferi için hem oyuncuyla hem de kulübü Chelsea ile kiralama üzerine prensip anlaşmasına vardı. Yıldız oyuncu Çarşamba günü İstanbul'a gelerek imzayı atacak.

Batshuayi Beşiktaş yolunda

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekip, Batshuayi'yi kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü Chelsea ile kiralama üzerine prensipte anlaştı. 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu Crystal Palace'ta kiralık geçirmişti. Belçikalı forvet, 2016 yazında 39 milyon euro'ya Chelsea'ye imza atmıştı.

ÖNCE UZATACAK, SONRA KİRALIK

Batshuayi ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Chelsea, Belçikalı futbolcu ile var olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak Beşiktaş'a kiralayacak. Belçikalı futbolcunun 3 milyon euroluk maaşını da Beşiktaş'a ödeyecek.

CHELSEA'YE 2.4 MİLYON EURO

Chelsea'nın bu kiralama sürecinden de Beşiktaş'tan 2.4 milyon euroluk kiralama ücreti alacağı öğrenildi.

Michy Batshuayi transfer sürecinde zorunlu satın alma opsiyonu olmayacak olan Beşiktaş'ın Belçikalı forvetin transfer sürecinde kasasından 5.4 milyon euro para çıkacak.

(TRT Spor)


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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Chelsea Michy Batshuayi
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