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Batshuayi, Frankfurt kariyerine olaylı başladı! Maçın hakemi araya girdi ve...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.02.2025 23:26
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Galatasaray'dan Alman kulübü Frankfurt'a 3 milyon Euro bonservis ile transfer olan Batshuayi'nin yeni macerası olaylı başladı. Frankfurt ile ilk maçına çıkan Batshuayi, mücadelenin 41. dakikasında rakip oyuncuyla tartışma yaşadı.

Batshuayi, Frankfurt kariyerine olaylı başladı! Maçın hakemi araya girdi ve...
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
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Ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve son olarak Galatasaray forması giyen Batshuayi, geçtiğimiz hafta 3 milyon Euro bedel karşılığında Alman ekibi Frankfurt'a transfer olmuştu. Belçikalı golcü yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

BATSHUAYI'DEN GERGİN BAŞLANGIÇ

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Bundesliga'nın 21. haftasında M'gladbach deplasmanına çıkan Frankfurt'ta Batshuayi mücadeleye ilk 11'de başladı. Belçikalı golcü maçın 42. dakikasında rakip takım oyuncusuyla hararetli bir tartışma yaşadı. Hakemin araya girmesiyle tansiyon büyümeden önlense de Batshuayi ilk maçında sarı kart görmüş oldu.

YERİNİ CAN UZUN'A BIRAKTI

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Batshuayi, 57. dakikada oyundan çıkarak yerini milli futbolcumuz Can Uzun'a bıraktı. Frankfurt sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılarak ligdeki 3.lüğünü korudu.

Batshuayi'nin Frankfurt kariyeri nasıl bitecek?

Başarılı olacak.
Başarısız olacak.

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