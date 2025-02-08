Batshuayi, Frankfurt kariyerine olaylı başladı! Maçın hakemi araya girdi ve...

Ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve son olarak Galatasaray forması giyen Batshuayi, geçtiğimiz hafta 3 milyon Euro bedel karşılığında Alman ekibi Frankfurt'a transfer olmuştu. Belçikalı golcü yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

BATSHUAYI'DEN GERGİN BAŞLANGIÇ

Bundesliga'nın 21. haftasında M'gladbach deplasmanına çıkan Frankfurt'ta Batshuayi mücadeleye ilk 11'de başladı. Belçikalı golcü maçın 42. dakikasında rakip takım oyuncusuyla hararetli bir tartışma yaşadı. Hakemin araya girmesiyle tansiyon büyümeden önlense de Batshuayi ilk maçında sarı kart görmüş oldu.

YERİNİ CAN UZUN'A BIRAKTI

Batshuayi, 57. dakikada oyundan çıkarak yerini milli futbolcumuz Can Uzun'a bıraktı. Frankfurt sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılarak ligdeki 3.lüğünü korudu.