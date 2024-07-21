Batshuayi'nin ardından bir isim daha ezeli rakibe! Bu kez Beşiktaş devrede... Transfer an meselesi

Sezon başında İskoç ekibi Rangers'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent, sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başaramamıştı.

27 yaşındaki futbolcunun lisansı askıya dahi alınırken Fenerbahçe'nin takımda göndermeyi planladığı Ryan Kent için oldukça dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

TRANSFERDE BİR BOMBA DAHA

2027 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcu, Mourinho'nun gönderilecekler listesinde yer alırken oyuncunun menajeri yurt dışından birçok takımla temas halindeydi. Ancak transferde bomba bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörğü Giovanni van Bronckhorst, Fenerbahçe'de forma giyen eski öğrencisi Ryan Kent'in transfer edilmesini istemesi üzerine Siyah-Beyazlıların devreye girdiği ortaya çıktı.