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  4. Batshuayi'nin ardından bir isim daha ezeli rakibe! Bu kez Beşiktaş devrede... Transfer an meselesi

Batshuayi'nin ardından bir isim daha ezeli rakibe! Bu kez Beşiktaş devrede... Transfer an meselesi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.07.2024 16:35
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Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gelen isimler kadar gidenler de ses getirirken, Sarı-Lacicvertliler'de Galatasaray'a giden Batshuayi'nin ardından bir isim daha ezeli rakiplerden Beşiktaş'a transfer olabilir. İşte detaylar...

Batshuayi'nin ardından bir isim daha ezeli rakibe! Bu kez Beşiktaş devrede... Transfer an meselesi
Ryan Kent

Ryan Kent

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sezon başında İskoç ekibi Rangers'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent, sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başaramamıştı.

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27 yaşındaki futbolcunun lisansı askıya dahi alınırken Fenerbahçe'nin takımda göndermeyi planladığı Ryan Kent için oldukça dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

TRANSFERDE BİR BOMBA DAHA

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2027 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcu, Mourinho'nun gönderilecekler listesinde yer alırken oyuncunun menajeri yurt dışından birçok takımla temas halindeydi. Ancak transferde bomba bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörğü Giovanni van Bronckhorst, Fenerbahçe'de forma giyen eski öğrencisi Ryan Kent'in transfer edilmesini istemesi üzerine Siyah-Beyazlıların devreye girdiği ortaya çıktı.

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