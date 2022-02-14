Battaniyenizin sıcaklığına içecekler eşlik etsin: İçinizi ısıtacak içecek tarifleri

Soğuk kış aylarında herkes sıcak bir şeyler içmeye ihtiyaç duyuyor. Battaniyenin altında en sevdiğiniz diziyi izlerken size eşlik edecek en güzel şeyse tabii ki sıcak bir içecek! Bol kalorili tatlı bir şeye ya da sağlıklı ev yapımı bir çaya ihtiyaç duyuyorsanız, herkesin aradığını bulabileceği tarifler bu yazıda. Zaman kaybetmeden kolayca yapabileceğiniz 4 sıcak içeceğin tarifine göz atmaya ne dersiniz?
MALZEMELER
80 gram bitter çikolata
2 tatlı kaşığı kakao
500 ml süt
1 yemek kaşığı toz şeker
HAZIRLANIŞI
Bitter çikolatayı küçük parçalara ayırıp cam bir kasenin içine koyun.
Cam kaseyi kaynayan su buharının üzerine koyup çikolataları benmari usulü eritin.
Bir cezvenin içine sütü, kakaoyu ve şekeri ekleyip, ara ara karıştırarak kaynatın.
Sütü ve eritilmiş çikolatayı bardakların içine eşit şekilde paylaştırıp karıştırın.
MALZEMELER
Bir yemek kaşığı toz salep
3 su bardağı süt
1 yemek kaşığı toz şeker veya bal
HAZIRLANIŞI
Süt cezvesinin içinde sütü kaynatın.
Kaynadıktan sonra üzerine toz salebi ekleyip karıştırın.
Kıvam aldıktan sonra, içine tarçın ve şekeri ekleyip orta ateşte karıştırarak kaynamasını bekleyin.
Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatın ve salebi servis edin.
MALZEMELER
1 limonun suyu
1 yemek kaşığı bal
HAZIRLANIŞI
Fincana sıcak suyu ve balı ekleyin.
Bal, suyun içinde tamamen çözülünceye kadar karıştırın.
Taze sıkılmış limon suyunu kabın içine ekleyin.
MALZEMELER
1 tatlı kaşığı papatya
1 tutam ıhlamur
1 adet portakal
2 çay kaşığı bal
HAZIRLANIŞI
Portakalı soyup küp küp doğrayın.
Tencerenin içine suyu ve portakalları ekleyin.
Bir taşım kaynattıktan sonra suyunu süzün.
Suyun içine papatyayı ve ıhlamuru ekleyip 5 dakika demlendirin.
Demlenen çayı süzerek fincanlara ekleyin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum