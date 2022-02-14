Battaniyenizin sıcaklığına içecekler eşlik etsin: İçinizi ısıtacak içecek tarifleri

Soğuk kış aylarında herkes sıcak bir şeyler içmeye ihtiyaç duyuyor. Battaniyenin altında en sevdiğiniz diziyi izlerken size eşlik edecek en güzel şeyse tabii ki sıcak bir içecek! Bol kalorili tatlı bir şeye ya da sağlıklı ev yapımı bir çaya ihtiyaç duyuyorsanız, herkesin aradığını bulabileceği tarifler bu yazıda. Zaman kaybetmeden kolayca yapabileceğiniz 4 sıcak içeceğin tarifine göz atmaya ne dersiniz?

MARSHMALLOWLU SICAK ÇİKOLATA TARİFİ

MALZEMELER

80 gram bitter çikolata

2 tatlı kaşığı kakao

500 ml süt

1 yemek kaşığı toz şeker

6 adet büyük boy marshmallow

HAZIRLANIŞI

Bitter çikolatayı küçük parçalara ayırıp cam bir kasenin içine koyun.

Cam kaseyi kaynayan su buharının üzerine koyup çikolataları benmari usulü eritin.

Bir cezvenin içine sütü, kakaoyu ve şekeri ekleyip, ara ara karıştırarak kaynatın.

Sütü ve eritilmiş çikolatayı bardakların içine eşit şekilde paylaştırıp karıştırın.

Üzerine marshmallowları ekleyip servis edin.

SALEP TARİFİ

MALZEMELER

Bir yemek kaşığı toz salep

3 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz şeker veya bal

Bir tatlı kaşığı tarçın

HAZIRLANIŞI

Süt cezvesinin içinde sütü kaynatın.

Kaynadıktan sonra üzerine toz salebi ekleyip karıştırın.

Kıvam aldıktan sonra, içine tarçın ve şekeri ekleyip orta ateşte karıştırarak kaynamasını bekleyin.

Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatın ve salebi servis edin.

Şeker kullanmak istemezseniz salebi bardağa döktükten sonra bal katıp karıştırabilirsiniz.

BALLI LİMONLU ÇAY TARİFİ

MALZEMELER

1 limonun suyu

1 yemek kaşığı bal

1 su bardağı sıcak su

HAZIRLANIŞI

Fincana sıcak suyu ve balı ekleyin.

Bal, suyun içinde tamamen çözülünceye kadar karıştırın.

Taze sıkılmış limon suyunu kabın içine ekleyin.

İsteğinize göre limon dilimi ve nane eşliğinde çayınızı yudumlayabilirsiniz.

PORTAKALLI IHLAMUR ÇAYI TARİFİ

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı papatya

1 tutam ıhlamur

1 adet portakal

2 çay kaşığı bal

2 su bardağı su

HAZIRLANIŞI