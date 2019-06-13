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Battle Royale Canavarı Casper Excalibur G860 İncelemesi

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 13.06.2019 14:49 | Son Güncelleme

Oyuncu bilgisayarı denince akla gelen isimlerden biri olan Casper'in Excalibur serisi notebookları son dönemin en gözde markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bizde bu ilerleyişe kayıtsız kalamazdık tabii ki ve en çok satan modellerinden birisi olan G860 modelini inceledik.

Battle Royale Canavarı Casper Excalibur G860 İncelemesi

Casper Excalibur G860 ile başta PUBG olmak üzere Apex Legends, Fortnite, Battlefield V gibi oyunları oynadık ve performanslarını birebir gösterdik.

GTX 1060 ve 8. Nesil Intel i7 mobil işlemcisine 32GB RAM'in eşlik ettiği Casper Excalibur G860 modelinde, depolama seçeneği olarak bir adet de 512GB NVMe SSD konumlandırılmış. Bu devasa SSD’nin yanında ek depolama alanı olarak 1TB sabit disk eklenmiş. Bir oyun bilgisayarı için gerekli olan tüm ayrıntılara yer verilmiş.

Tasarım anlamında da iddialı olan Casper Excalibur G860, 17.3" ekranı, klavyesinde yer alan makro tuşları, turbo fan seçeneği, aydınlatmalı klavyesi ve güçlü soğutma sistemi ile bu videomuza konuk oluyor. İyi seyirler!

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Anahtar Kelimeler:
Casper Excalibur oyuncu bilgisayarı

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