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Battlefield 5'e gerçek parayla alışveriş seçeneği geldi

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TEKNOLOJİ  | 05.04.2019 05:42 | Son Güncelleme

DICE, yayınlanan son güncellemeyle Battlefield 5 oyuncularına oyun içinde gerçek parayla alışveriş yapma imkanını tanıdı.

Battlefield 5'e gerçek parayla alışveriş seçeneği geldi

Battlefield Currency (Battlefield Parası) isimli yeni oyun içi para birimi, gerçek parayla satın alınabilecek. DICE, bu durumun oyun adaletini bozmayacağını garanti ediyor. Yapılan duyuruda, gerçek parayla kozmetik özelleştirme ögeleri, elit setler ve zaman kazandırıcıların satın alınabileceği söyleniyor. Tabii şimdilik yalnızca kozmetik ögeler alınabiliyor. Elit setler ve zaman kazandırıcılar ilerleyen haftalarda oyuna eklenmiş olacak.

Duyuruda kozmetiklerle ilgili olarak şunlar söyleniyor: *"Şu anda tüm nadirlik seviyelerinden kozmetik ögeleri Bölüm Ödülleri veya Kariyer, Sınıf ve Silah Rütbeleri gibi doğrudan ilerleme ile elde edebiliyorsunuz. Ayrıca diğer Normal, Ender ve Nadir ögeleri de Company Coins ile elde edebiliyorsunuz.

4 Nisan’dan itibaren Battlefield Parasını kullanarak yeni Epik ögelere erişebileceksiniz. Öte yandan Company Coin ile alınabilen bazı kozmetik ögeleri de elde edebileceksiniz.

Önümüzdeki dönemde doğrudan ilerleme, Company Coin ve/veya Battlefield Parası ile alınabilecek yeni kozmetik ögeler yayınlamaya devam edeceğiz. Gerçek para harcamayı veya oynayarak kazanmayı tercih etmeleri fark etmeksizin tüm oyunculara yeni kozmetik ögelere erişme şansı vermek istiyoruz."*

fragtist


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Anahtar Kelimeler:
Battlefield Battlefield V DICE Electronic Arts FPS II. Dünya Savaşı pc PlayStation 4 xbox one

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