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Battlefield V’in Battle Royale Modu Firestorm Yayınlandı

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ESPOR  | 26.03.2019 17:04 | Son Güncelleme

Battlefield V’in merakla beklenen Battle Royale modu, Firestorm, 25 Mart Pazartesi günü çıktı ve BFV’e sahip olan oyuncular için ücretsiz olarak oynanabilir durumda. Oyunun çıkışı için, DICE ve Criterion, Battlefield Youtube kanalından bu modun resmi fragmanını yayınladılar.

Battlefield V’in Battle Royale Modu Firestorm Yayınlandı

Battlefield V’in merakla beklenen Battle Royale modu, Firestorm, 25 Mart Pazartesi günü çıktı ve BFV’e sahip olan oyuncular için ücretsiz olarak oynanabilir durumda. Oyunun çıkışı için, DICE ve Criterion, Battlefield Youtube kanalından bu modun resmi fragmanını yayınladılar.

Firestorm, Battlefield için yeniden tasarlanan bir Battle Royale modudur ve oyun serisinde sınıfının en iyisi olan silahları, çarpıcı görselleri, etkileyici çarpışmaları, araçları ve tahrip edilebilir ortamları barındırıyor. Battlefield’ın gelmiş geçmiş en büyük haritası olan; karla kaplı dağlardan açık su kıyılarına ve aralardaki her şeyi barındıran geniş bir araziye sahip Halvoy’u sizlere sunuyor. Bunun da ötesinde, bu mod solo versiyondan squad moduna zıplayabileceğiniz , kaçış moduyla güçlü araçların kilidini açabileceğiniz ve hatta savaş alanında doğrudan bir traktör sürebileceğiniz içerikleri sizlere sunuyor olacak. Kısacası Firestorm, hava, kara ve denizde geçen tam 64 kişilik bir hayatta kalma mücadelesi.

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Anahtar Kelimeler:
Battlefield V Battle Royale Modu battle royale Firestorm

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