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Batuhan Karacakaya kimdir, sevgilisi kim ve aslen nereli? Survivor Batuhan Karacakaya kaç yaşında?

14.01.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv8'in sevilen yarışması Survivor 2022 yeni sezonuyla ve All Star konsepti ile ekranlarda başlıyor. Reyting rekortmeni yarışmanın bu sezonki yarışmacılarından biri Batuhan Karacakaya oldu. Peki Batuhan Karacakaya kimdir, sevgilisi kim ve aslen nereli? Survivor Batuhan Karacakaya kaç yaşında? İşte hayatı ve merak edilenler...

Batuhan Karacakaya kimdir, sevgilisi kim ve aslen nereli? Survivor Batuhan Karacakaya kaç yaşında?

15 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan sevilen yarışma Survivor'da, bu sene All Star konsepti ile yarışılacak. Survivor'da geçtiğimiz sezon da yarışmış olan Batuhan Karacakaya, seneler önce Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı rol ile tanınıyor. Peki ünlüler takımında yarışacak Batuhan Karacakaya kimdir, sevgilisi kim?

SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Batuhan Karacakaya'nın yaşı 24'tür. Survivor Batuhan setlere adım attığında ise henüz 11 yaşındaydı. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırmış olan isim daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırmış ve birçok filmde rol almıştır. Sonraları ise Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırmış ve Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılmıştır.

Oyunculuğunun yanında sporcu kimliğiyle de öne çıkan Batuhan Karacakaya'nın boyu 1.82'dir, kilosu ise 75'tir.

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Batuhan Karacakaya aynı zamanda 2018 yılında verdiği bir röportajda İngilizce mimarlık okuduğunu, babasının da mimar olduğunu, inşaat işlerine aşina olduğunu söylemiştir. Karacakaya, Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur.

BATUHAN KARACAKAYA'NIN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Survivor 2021'de yarışan Batuhan Karacakaya'nın adı, Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte anılmıştı. Karacakaya'nın şimdilerde ise sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor.

SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER

2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2016-2017 / Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)
2011-2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
2004 / Büyük Buluşma (Tunç)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA'NIN ROL ALDIĞI FİLMLER

Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye - 2012
Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Dersimiz Atatürk - 2010


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TV8 survivor Batuhan Karacakaya
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