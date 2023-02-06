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Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'dan korkutan deprem paylaşımı! 'Rezidansın duvarları dökülmeye başlamış'

06.02.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batuhan Karacakaya ile yaşadığı aşkla tanınan sosyal medya fenomeni Ayşe Fatma Aslanpay, Gaziantep'te yaşayan annesinin deprem sonrası yaşadığı korku dolu anları Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Aslanpay, ''En sağlam, hiç hasar görmez dediğimiz duvar dökülmeye başlamış. Annem ağlayarak evden çıkmak için dua ediyordu'' ifadelerini kullandı.

Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'dan korkutan deprem paylaşımı! 'Rezidansın duvarları dökülmeye başlamış'

Geçtiğimiz günlerde adı Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir ile aşk dedikodularına karışan Ayşe Aslanpay, bu defa deprem paylaşımıyla gündeme geldi. Annesinin yaşadığı binada hasar oluştuğunu belirten Ayşe Aslanpay, ''Kanım dondu. Bu korkuyu Elazığ depreminde en berbatıyla yaşadık'' dedi.

Ayşe Aslanpay paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Az önce uykumdan annemin aramasıyla uyandım. En sağlam, hiç hasar görmez dediğimiz rezidansın duvarları dökülmeye başlamış ve annem ağlayarak, hiçbir şey olmadan evden çıkmak için dua ediyordu. Kanım dondu, çaresizlik içinde dinlemekten başka bir şey gelmedi içimden. Bu korkuyu Elazığ depreminde de en berbatıyla yaşadık. Umarım en az kayıpla atlatırız.'

Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'dan korkutan deprem paylaşım! 'Rezidansın duvarları dökülmeye başlamış'

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.4'lük deprem Gaziantep, Hatay, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi pek çok ilde hissedildi. Can kayıplarının ve yaralıların olduğu korkunç faciada, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


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