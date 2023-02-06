Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'dan korkutan deprem paylaşımı! 'Rezidansın duvarları dökülmeye başlamış'

Geçtiğimiz günlerde adı Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir ile aşk dedikodularına karışan Ayşe Aslanpay, bu defa deprem paylaşımıyla gündeme geldi. Annesinin yaşadığı binada hasar oluştuğunu belirten Ayşe Aslanpay, ''Kanım dondu. Bu korkuyu Elazığ depreminde en berbatıyla yaşadık'' dedi.

Ayşe Aslanpay paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Az önce uykumdan annemin aramasıyla uyandım. En sağlam, hiç hasar görmez dediğimiz rezidansın duvarları dökülmeye başlamış ve annem ağlayarak, hiçbir şey olmadan evden çıkmak için dua ediyordu. Kanım dondu, çaresizlik içinde dinlemekten başka bir şey gelmedi içimden. Bu korkuyu Elazığ depreminde de en berbatıyla yaşadık. Umarım en az kayıpla atlatırız.'

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.4'lük deprem Gaziantep, Hatay, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi pek çok ilde hissedildi. Can kayıplarının ve yaralıların olduğu korkunç faciada, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



