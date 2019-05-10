Mynet Trend

Batwoman dizisinden ilk fragman!

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 10.05.2019 09:20 | Son Güncelleme

DC’nin kült karakteri Batwoman’ın maceralarının anlatıldığı, başrolde Ruby Rose’un yer aldığı Batwoman dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.

Batwoman dizisinden ilk fragman!

DC’nin kült karakteri Batwoman’ın maceralarının anlatıldığı uyarlamanın senaryosu Caroline Dries’a ait. Marcos Siega’nın yönetmen koltuğuna oturduğu ve aynı zamanda yapımcısı olduğu dizinin diğer yapımcıları Greg Berlanti, Sarah Schechter, Geoff Johns ve David Nutter.

Ruby Rose’un Batwoman karakterini canlandırdığı dizinin kadrosunda Camrus Johnson, Rachel Skarsten, Meagan Tandy ve Nicole Kang da rol alıyor.

Önümüzdeki aylarda başlaması beklenen Batwoman, karanlık Gotham sokaklarında geçiyor ve sosyal adaleti sağlamak için Batwoman adıyla harekete geçen Kate Kane’in yolculuğunu konu ediniyor.

1956’da okurla buluşan Batwoman karakteri DC evreninin ilk lezbiyen süper kahramanı olarak biliniyor. Üstün yeteneklere sahip bir savaşçı olan Kane, Gotham’ın en ünlü kahramanı Batman’dan esinle kişisel servetini suça karşı savaşmak için kullanıyor.


PARTNERYabancılar buraya asla giremiyorYabancılar buraya asla giremiyor
İşte Avatar ve Star Wars vizyon tarihiİşte Avatar ve Star Wars vizyon tarihi
Oyuncak Bebek filmine ödül!Oyuncak Bebek filmine ödül!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
batwoman dizi

En Çok Okunan Trend Haberler

Flaş iddia: Atatürk tablosu kaldırıldı mı?

Flaş iddia: Atatürk tablosu kaldırıldı mı?

Şakalaşan liseli kızların feci sonu!

Şakalaşan liseli kızların feci sonu!

Bu ağaca zarar verenler servet ödeyecek!

Bu ağaca zarar verenler servet ödeyecek!

Behzat Ç. yeni sezonda büyük sürpriz! O isimler geri dönüyor

Behzat Ç. yeni sezonda büyük sürpriz! O isimler geri dönüyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Müge Anlı'da dehşete düşüren mehir cinayeti!

Müge Anlı'da dehşete düşüren mehir cinayeti!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avatar ve Star Wars filmleri vizyon tarihleri

İşte Avatar ve Star Wars vizyon tarihi

Oyuncak Bebek filmine ödül!

Oyuncak Bebek filmine ödül!

Bizim Hikaye'de Fikri öldü mü? Final öncesi büyük şok! Bizim Hikaye 69. son bölüm izle!

Bizim Hikaye'de şok final! O isim öldü mü?

Behzat Ç.'nin yeni kadrosunda hangi oyuncular var? İlk isimler açıklandı

Behzat Ç. yeni sezonda büyük sürpriz! O isimler geri dönüyor

Kulyas: Lanetin Bedeli fragmanı

Kulyas: Lanetin Bedeli fragmanı

Pokemon Dedektif Pikachu fragmanı

Pokemon Dedektif Pikachu fragmanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.