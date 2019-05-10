Batwoman dizisinden ilk fragman!

DC’nin kült karakteri Batwoman’ın maceralarının anlatıldığı uyarlamanın senaryosu Caroline Dries’a ait. Marcos Siega’nın yönetmen koltuğuna oturduğu ve aynı zamanda yapımcısı olduğu dizinin diğer yapımcıları Greg Berlanti, Sarah Schechter, Geoff Johns ve David Nutter.

Ruby Rose’un Batwoman karakterini canlandırdığı dizinin kadrosunda Camrus Johnson, Rachel Skarsten, Meagan Tandy ve Nicole Kang da rol alıyor.

Önümüzdeki aylarda başlaması beklenen Batwoman, karanlık Gotham sokaklarında geçiyor ve sosyal adaleti sağlamak için Batwoman adıyla harekete geçen Kate Kane’in yolculuğunu konu ediniyor.

1956’da okurla buluşan Batwoman karakteri DC evreninin ilk lezbiyen süper kahramanı olarak biliniyor. Üstün yeteneklere sahip bir savaşçı olan Kane, Gotham’ın en ünlü kahramanı Batman’dan esinle kişisel servetini suça karşı savaşmak için kullanıyor.



