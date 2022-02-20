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Bay Becerikli kimdir? Phil Gallagher Kimdir? Bay Becerikli kaç yaşında, nereli? Bay Becerikli öldü mü?

20.02.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bay Becerikli olarak akıllara kazınan Phil Gallagher, belgesel yapımlarından aşina olduğumuz bir kişidir. Phil Gallagher'in hayat verdiği Bay Becerikli çocukların ve dolayısıyla ebeveynlerin sıklıkla takip ettiği bir karakterdi. Bay Becerikli yani Phil Gallagher'ın ölüm haberi gündeme geldi. Bu haberden sonra Bay Becerikli ismiyle tanınan Phil Gallagher'in kim olduğu Bay Becerikli'nin ölüp ölmediği araştırılmaya başlandı.

Bay Becerikli kimdir? Phil Gallagher Kimdir? Bay Becerikli kaç yaşında, nereli? Bay Becerikli öldü mü?

Bay Becerikli karakterini ingilizcesi Mister Maker'ı özellikle çocuklar ve aileleri çok yakından tanır. İngiliz bir eğlence belgeseli olan Bay Becerikli 2008 yıllarında çocukların en sevdiği programlardan biriydi. Bay Becerikli karakterine hayat veren Phil Gallagher hakkında sosyal medyada bazı haberler dolanmaktadır. Phil Gallagher'in yani Bay Becerikli'nin öldüğüne dair söylentiler ortaya çıktı. İşte Bay Becerikli hakkında merak edilen detaylar...

BAY BECERİKLİ KİMDİR? PHİL GALLAGHER KİMDİR?

Bay Becerikli karakter adıyla bilinen yani orijinal adıyla Mister Maker İngiliz bir eğlence pogramıdır. Bay Becerikli, 23 Şubat 2008 yılında çocuklar için yayınlanan bir eğlence belgeseli olarak 3 sezon ekranlarda kaldı. Yani Bay Becerikli toplam da 60 bölüm yayınlandı. Programın sunuculuğunu Bay Becerikli ismiyle Phil Gallagher yapmaktaydı. Bu programda çocuklar Mister Maker'dan yardım alır ve ortaya eğlenceli işler çıkarırlardı.

BAY BECERİKLİ ÖLDÜ MÜ?

Çocuklar için yayınlanan eğlence belgeseli Bay Becerekli karakteri Phil Gallagher tarafından canlandırılmıştı. Sosyal medyada ünlü ismin hayatını kaybettiği iddia edilse de henüz bir açıklama yapılmadı.

BAY BECERİKLİ YANİ PHİL GALLAGHER'İN YER ALDIĞI YAPIMLAR

  • Mister Maker

  • Bear Behaving Badly

-Hotel Trubble

  • Grandpa in My Pocket

  • CBeebies Jack & Jill

  • CBeebies Aladdin

  • Mister Maker Comes to Town

  • JollyWobbles

  • CBeebies Stricly Cinderella

  • CBeebies Jack And The Beanstalk

-Mister Maker Around the World

-Mister Maker's Arty Party

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk dizisi
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