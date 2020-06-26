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Bay Yanlış konusu nedir, oyuncuları kimler? Can Yaman'ın dizisi Bay Yanlış nerede çekiliyor?

DİZİ HABERLERİ  | 26.06.2020 20:22 | Son Güncelleme

Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerde oynadığı romantik komedi dizisi Bay Yanlış, 26 Haziran Cuma akşamı Fox TV'de 1. bölümüyle ekrana geldi. Bay Yanlış dizisinde Can Yaman bir restoran sahibi Özgür'ü, Özge Gürel ise yanlış ilişkilerden bıkmış genç bir kadını canlandırıyor. Peki Bay Yanlış dizisi konusu nedir? İşte ekranların yeni yaz dizisi Bay Yanlış hakkında bilgiler.

Bay Yanlış konusu nedir, oyuncuları kimler? Can Yaman'ın dizisi Bay Yanlış nerede çekiliyor?

Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı Bay Yanlış 26 Haziran Cuma akşamı 20.00'de Fox TV'de ekran yolculuğuna başladı. Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği yaz dizisi Bay Yanlış ilk bölümüyle sosyal medyada gündem oldu.

Bay Yanlış

CAN YAMAN VE ÖZGE GÜREL HANGİ ROLLERDE?

Bay Yanlış' dizisinde Can Yaman Özgür zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran- bar sahibi Özgür'ü canlandırıyor.

Özge Gürel ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlı Ezgi karakterine hayat veriyor.
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BAY YANLIŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri İstanbul’da başlayan ve başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel’in paylaştığı romantik komedi türündeki dizide ikiliye; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu gibi isimler eşlik ediyor.

BAY YANLIŞ OYUNCULARI KİMLER?

Romantik komedi türündeki dizide Can Yaman ve Özge Gürel ile birlikte Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi oyuncular da rol alıyor.

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BAY YANLIŞ KONUSU NEDİR?

Bay Yanlış dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir.

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Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır.

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Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

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