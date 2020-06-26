Bay Yanlış konusu nedir, oyuncuları kimler? Can Yaman'ın dizisi Bay Yanlış nerede çekiliyor?

Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı Bay Yanlış 26 Haziran Cuma akşamı 20.00'de Fox TV'de ekran yolculuğuna başladı. Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği yaz dizisi Bay Yanlış ilk bölümüyle sosyal medyada gündem oldu.

CAN YAMAN VE ÖZGE GÜREL HANGİ ROLLERDE?

Bay Yanlış' dizisinde Can Yaman Özgür zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran- bar sahibi Özgür'ü canlandırıyor.

Özge Gürel ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlı Ezgi karakterine hayat veriyor.



BAY YANLIŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri İstanbul’da başlayan ve başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel’in paylaştığı romantik komedi türündeki dizide ikiliye; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu gibi isimler eşlik ediyor.

BAY YANLIŞ OYUNCULARI KİMLER?

Romantik komedi türündeki dizide Can Yaman ve Özge Gürel ile birlikte Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi oyuncular da rol alıyor.