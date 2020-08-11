Bayat ekmekleri bir daha çöpe atmayacaksınız! İşte 3 muhteşem tarif...

İşte sizin için derlediğimiz ana yemekten tatlıya kadar çeşitlilik gösteren bayat ekmeklerle yapılabilecek 3 farklı tarif...
Malzemeler:
1 somun bayat ekmek
3 orta boy domates
3 yemek kaşığı balzamik sirke
10 siyah zeytin
Yarım çay kaşığı tuz
1 orta boy kırmızı soğan
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım demet fesleğen
Hazırlanışı:
Bir somun ekmeği hafifçe ıslatın ve küp küp olacak şekilde doğrayın. Ayrı bir kasede sirke, zeytinyağı, tuz, ve karabiberi çırpın ve ekmek parçalarını bu sosla karıştırın.
Ardından domatesleri küp küp doğrayın ve soğanları ince ince dilimleyin.
Malzemeler:
8 dilim tam buğday ya da köy ekmeği
1 yemek kaşığı toz şeker
4 adet yumurta
3 adet orta boy şeftali
1 tatlı kaşığı tereyağı
3/4 su bardağı süt
Yarım çay kaşığı tarçın
Yarım su bardağı file badem
Hazırlanışı:
İlk olarak bayatlamış ekmek dilimlerini önceden ısıtılmış fırında 5 dakika pişirip gevrek olmalarını sağlayın.
Bu sırada derin bir kapta yumurta, toz şeker, süt ve tarçını çırpın. Hazırladığınız karışımın içine ekmek dilimlerini koyun ve file bademin yarısını da ilave edip 15 dakika bekletin.
Ardından hazırladığınız karışımla ıslattığınız ekmekleri tabanını yağlayıp toz şeker serptiğiniz fırın kabına dikine olacak şekilde dizin ve ekmek dilimlerinin arasına kabuğu soyulup dilimlenmiş şeftalileri bir dilim ekmek bir dilim şeftali olacak şekilde yerleştirin.
Hazırladığınız tatlının üzerine kalan file bademlerini serptikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dakika pişirin.
Malzemeler:
4 dilim tam buğday ya da köy ekmeği
1/4 tatlı kaşığı pul biber
4 yemek kaşığı zeytinyağı
3 dal taze kekik
2 diş sarımsak
Yarım tatlı kaşığı kurutulmuş fesleğen
Hazırlanışı:
Ekmek dilimlerinizi çok küçük olmayacak şekilde küp küp doğrayın.
2 diş sarımsağı ince ince doğrayıp doğrayıp 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/4 tatlı kaşığı pul biber ve yarım tatlı kaşığı kurutulmuş fesleğenle karıştırın. Dilerseniz baharat karışımınızda taze sarımsak yerine toz sarımsak kullanabilirsiniz. Ancak toz sarımsak daha keskin bir aromaya sahip olduğundan miktarını damak zevkinize göre ayarlamaya dikkat edin.
Ekmek küplerinizi bu sosla karıştırıp yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kuruyana kadar pişirdiğiniz kurutonları oda sıcaklığında soğutun.
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