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Bayat ekmekleri bir daha çöpe atmayacaksınız! İşte 3 muhteşem tarif...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Hemen hemen her öğünde tüketilen ekmek, sofralarımızın vazgeçilmezlerinden olsa da aynı zamanda en çok israf edilen gıdalardan biridir. Siz de bu israfı önlemek ve bayatlayan ekmekleri farklı tariflerde değerlendirmek isteyenlerdenseniz bu yazımız tam size göre! Pratik ve lezzetli tariflerle bayatlayan ekmekleri kolaylıkla değerlendirebilirsiniz.

Bayat ekmekleri bir daha çöpe atmayacaksınız! İşte 3 muhteşem tarif...

İşte sizin için derlediğimiz ana yemekten tatlıya kadar çeşitlilik gösteren bayat ekmeklerle yapılabilecek 3 farklı tarif...

PANZANELLA

Malzemeler:

  • 1 somun bayat ekmek

  • 3 orta boy domates

  • 3 yemek kaşığı balzamik sirke

  • 10 siyah zeytin

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1 orta boy kırmızı soğan

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Yarım demet fesleğen

  • 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Hazırlanışı:

  • Bir somun ekmeği hafifçe ıslatın ve küp küp olacak şekilde doğrayın. Ayrı bir kasede sirke, zeytinyağı, tuz, ve karabiberi çırpın ve ekmek parçalarını bu sosla karıştırın.

  • Ardından domatesleri küp küp doğrayın ve soğanları ince ince dilimleyin.

  • Fesleğen ve zeytinleri de doğradıktan sonra tüm malzemeleri ekmek küpleriyle karıştırın ve soğuk olarak servis edin.

EKMEK TATLISI

Malzemeler:

  • 8 dilim tam buğday ya da köy ekmeği

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 4 adet yumurta

  • 3 adet orta boy şeftali

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

  • 3/4 su bardağı süt

  • Yarım çay kaşığı tarçın

  • Yarım su bardağı file badem

  • 3 yemek kaşığı toz şeker

Hazırlanışı:

  • İlk olarak bayatlamış ekmek dilimlerini önceden ısıtılmış fırında 5 dakika pişirip gevrek olmalarını sağlayın.

  • Bu sırada derin bir kapta yumurta, toz şeker, süt ve tarçını çırpın. Hazırladığınız karışımın içine ekmek dilimlerini koyun ve file bademin yarısını da ilave edip 15 dakika bekletin.

  • Ardından hazırladığınız karışımla ıslattığınız ekmekleri tabanını yağlayıp toz şeker serptiğiniz fırın kabına dikine olacak şekilde dizin ve ekmek dilimlerinin arasına kabuğu soyulup dilimlenmiş şeftalileri bir dilim ekmek bir dilim şeftali olacak şekilde yerleştirin.

  • Hazırladığınız tatlının üzerine kalan file bademlerini serptikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dakika pişirin.

  • Tatlınız fırından çıktıktan sonra oda sıcaklığında soğumasını bekleyin.

    • BAHARATLI KRUTON

    Malzemeler:

    • 4 dilim tam buğday ya da köy ekmeği

    • 1/4 tatlı kaşığı pul biber

    • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

    • 3 dal taze kekik

    • 2 diş sarımsak

    • Yarım tatlı kaşığı kurutulmuş fesleğen

      Hazırlanışı:

    • Ekmek dilimlerinizi çok küçük olmayacak şekilde küp küp doğrayın.

    • 2 diş sarımsağı ince ince doğrayıp doğrayıp 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1/4 tatlı kaşığı pul biber ve yarım tatlı kaşığı kurutulmuş fesleğenle karıştırın. Dilerseniz baharat karışımınızda taze sarımsak yerine toz sarımsak kullanabilirsiniz. Ancak toz sarımsak daha keskin bir aromaya sahip olduğundan miktarını damak zevkinize göre ayarlamaya dikkat edin.

    • Ekmek küplerinizi bu sosla karıştırıp yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kuruyana kadar pişirdiğiniz kurutonları oda sıcaklığında soğutun.

    • Hazırladığınız krutonları çorba, salata ve sulu yemeklerle servis etmek için cam kavanozda saklayın.
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