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Bayat ekmekleri bir daha çöpe atmayacaksınız! İşte o lezzetli tarifler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Çoğu zaman eve tüketebileceğimizden daha fazla sayıda ekmek alıyoruz. Bu da onların bayatlamasına sebep oluyor. Ancak bu konuda çok şanslıyız ki ekmeğin bayatlaması diğer gıdalarda olduğu gibi onu kullanılmaz hale getirmiyor. Gelin; bayat ekmekler nasıl değerlendirilir, birlikte bakalım.

Bayat ekmekleri bir daha çöpe atmayacaksınız! İşte o lezzetli tarifler...

Bayatlamış ekmeklerle ağızlara layık yemekler yapmak mümkün mü dersiniz? Bayat ekmekleri sofralara yeniden kazandırmak adına leziz ve son derece basit tarifleri görmek isterseniz hemen başlayalım.

BAYAT EKMEK PİZZASI

Bir kaba yarım yemek kaşığı salça ve 4 yemek kaçığı zeytinyağı koyup iyice karıştırıyoruz. Oluşan karışımı fırça yardımı ile ekmeklere sürüyoruz. Daha sonra biber, domates, 5 dilim sucuğu, 5 adet zeytini ve mozzarella peynirini küp küp doğruyoruz. Sonrasında ekmek dilimlerinin üzerine doğradığımız peynir, sucuk, biber ve peyniri serpiştiriyoruz. Hazırladığımız ekmekleri önceden ısıtılmış fırına verip üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.

ÇORBALARA ÇOK YAKIŞACAK KITIR EKMEK

Ekmeği küp küp doğruyoruz. Sonrasında bir tavaya sıvı yağ döküp bir süre bekliyoruz. Kıtır ekmekleri tavaya alıyoruz. Ekmeğin tadının lezzetlenmesi için çeşitli baharatlar da ekleyebiliriz. Bu tarifi tüm çorbalarda kullanabiliriz.

BAYAT EKMEK KURABİYESİ

Margarin, 1 adet yumurta sarısı, sıvı yağı ve şekeri iyice yoğuralım. Sonrasında yarım su bardağı ekmeği (rondodan geçirilmiş), kabartma tozunu,vanilyayı hamura ekleyelim. Kurabiye kalıpları ile hamura şekil verip yumurtanın beyazına bulayalım.

ISLAMA

Küp küp kestiğimiz ekmekleri fırında kurutalım ve ıslamanın sosunu hazırlayalım. Kavurduğumuz soğan ve salçaya kıyma ekleyip karıştıralım. İstersek baharat da ekleyebiliriz. Hazırladığımız bu sosu ekmeklerin üzerine dökelim. En azından on dakika bekleyelim ki ekmek sosu çeksin.

BAYAT EKMEK KEBABI

Ekmekleri doğrayalım ve bir tepsiye alıp fırında kızartalım. Sonrasında köftelik malzemeleri yoğuralım ve yağladığımız fırın tepsisine köfteyi yayalım. Ekmeklerden ayrı olarak 200-210 derecede pişirelim. Kızaran bayat ekmeklerini dışarı alalım. Üzerine sosu gezdirelim. Köfteyi de servis tabağına alıp afiyetle yiyelim.

GALETA UNU

Ekmekleri çok da ince olmayacak şekilde doğrayıp fırın tepsisine sıralayalım. Sonraki işlemimizde ekmekleri çok kızartmadan kuruyana kadar fırında pişirelim. Bu da yaklaşık 15-20 dakika oluyor. Fırınla işimiz bittikten sonra ekmeği un haline gelene kadar robottan geçirelim. Artık galeta unumuzu istediğimiz gibi kullanabiliriz. Galeta ununu hazırlarken içlerinde nem kalmamış olmasına dikkat etmeliyiz.

YUMURTALI EKMEK

3 adet yumurta ve isteğe bağlı olarak tuz, karabiber ve kekiği çırpıyoruz. Sonrasında dilimlenmiş ekmeğin üst yüzünü karışıma iyice bandırıyoruz. Tavaya yağ ekleyip ekmekleri kızartıyoruz.

YUMUŞATILMIŞ EKMEK

Tencereye birazcık su koyup kaynatıyoruz. Su buharı çıkmaya başladığında tencerenin üzerine süzgeç yardımıyla ekmekleri yerleştiriyoruz. Buhar ekmeğe yaklaştıkça nem kazanacaktır. Bu da dışarıdan gevrek, içeriden ise yumuşacık bir ekmeğe sebep olacak. Yeni ekmeğinizin tadını çıkarın!

Artık ekmekleri nasıl yenileyeceğimizi biliyoruz. Bir daha asla bayat ekmek atmayacağız.

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