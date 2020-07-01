Bayat ekmekleri bir daha çöpe atmayacaksınız! İşte o lezzetli tarifler...

Bayatlamış ekmeklerle ağızlara layık yemekler yapmak mümkün mü dersiniz? Bayat ekmekleri sofralara yeniden kazandırmak adına leziz ve son derece basit tarifleri görmek isterseniz hemen başlayalım.

BAYAT EKMEK PİZZASI

Bir kaba yarım yemek kaşığı salça ve 4 yemek kaçığı zeytinyağı koyup iyice karıştırıyoruz. Oluşan karışımı fırça yardımı ile ekmeklere sürüyoruz. Daha sonra biber, domates, 5 dilim sucuğu, 5 adet zeytini ve mozzarella peynirini küp küp doğruyoruz. Sonrasında ekmek dilimlerinin üzerine doğradığımız peynir, sucuk, biber ve peyniri serpiştiriyoruz. Hazırladığımız ekmekleri önceden ısıtılmış fırına verip üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.

ÇORBALARA ÇOK YAKIŞACAK KITIR EKMEK

Ekmeği küp küp doğruyoruz. Sonrasında bir tavaya sıvı yağ döküp bir süre bekliyoruz. Kıtır ekmekleri tavaya alıyoruz. Ekmeğin tadının lezzetlenmesi için çeşitli baharatlar da ekleyebiliriz. Bu tarifi tüm çorbalarda kullanabiliriz.

BAYAT EKMEK KURABİYESİ

Margarin, 1 adet yumurta sarısı, sıvı yağı ve şekeri iyice yoğuralım. Sonrasında yarım su bardağı ekmeği (rondodan geçirilmiş), kabartma tozunu,vanilyayı hamura ekleyelim. Kurabiye kalıpları ile hamura şekil verip yumurtanın beyazına bulayalım.