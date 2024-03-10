Bayat ekmekten pizza tarifi: Bayat ekmek pizzası nasıl yapılır?

Kültürümüzde israfa karşı geliştirilmiş olan birçok tarif bulunur. Amaç, hiçbir şeyin ziyan olmasına izin vermemektir. Özellikle bayat ekmekler çeşitli tariflerde kullanılarak israfın önüne geçilir. Ancak bunun dışında bayat ekmeklerin başrol oynadığı bir tarif de vardır. İşte israfı lezzetle önleyen bayat ekmekten pizzatarifi!
Bayat ekmekleri değerlendirirken nefis bir kahvaltılık hazırlayabilir, bayat ekmekten pizza tarifimizi deneyebilirsiniz. Üst malzemelerini kendiniz belirleyebilir, çeşitli sebzeler ya da baharatlar da kullanabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
1 adet bayat ekmek
2 yumurta
1 çay bardağı süt
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı tuz
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet dilimlenmiş sucuk
1 bardak kaşar rendesi
TARİF
Ekmek, sucuk ve kaşar hariç tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.
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