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    4. Bayat ekmekten pizza tarifi: Bayat ekmek pizzası nasıl yapılır?

    Bayat ekmekten pizza tarifi: Bayat ekmek pizzası nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    10.03.2024 20:08
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    Kültürümüzde israfa karşı geliştirilmiş olan birçok tarif bulunur. Amaç, hiçbir şeyin ziyan olmasına izin vermemektir. Özellikle bayat ekmekler çeşitli tariflerde kullanılarak israfın önüne geçilir. Ancak bunun dışında bayat ekmeklerin başrol oynadığı bir tarif de vardır. İşte israfı lezzetle önleyen bayat ekmekten pizza tarifi!

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    Kaç dilim 12
    Hazırlık Süresi 15dk
    Pişirme Süresi 15dk
    Kalori/Porsiyon 139kal

    Bayat ekmekleri değerlendirirken nefis bir kahvaltılık hazırlayabilir, bayat ekmekten pizza tarifimizi deneyebilirsiniz. Üst malzemelerini kendiniz belirleyebilir, çeşitli sebzeler ya da baharatlar da kullanabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 1 adet bayat ekmek
    • 2 yumurta
    • 1 çay bardağı süt
    • 2 yemek kaşığı yoğurt
    • 1 yemek kaşığı un
    • 1 çay kaşığı tuz
    • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
    • 1 adet dilimlenmiş sucuk
    • 1 bardak kaşar rendesi

    TARİF

    • Ekmek, sucuk ve kaşar hariç tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.
    • Ekmeği dilimleyin ve hazırladığınız karışıma bulayarak yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
    • Üzerine kaşar rendesi ve sucukları paylaştırın.
    • Arzunuza göre biber, zeytin vb. malzemeler de ekleyebilirsiniz.
    • 200 derecede sıcak fırında 10 dakika pişirin.


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    pizza tarifi tarif
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