Bayat ekmekten pizza tarifi: Bayat ekmek pizzası nasıl yapılır?

Bayat ekmekleri değerlendirirken nefis bir kahvaltılık hazırlayabilir, bayat ekmekten pizza tarifimizi deneyebilirsiniz. Üst malzemelerini kendiniz belirleyebilir, çeşitli sebzeler ya da baharatlar da kullanabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 1 adet bayat ekmek

2 yumurta

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet dilimlenmiş sucuk

1 bardak kaşar rendesi

TARİF Ekmek, sucuk ve kaşar hariç tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.

Ekmeği dilimleyin ve hazırladığınız karışıma bulayarak yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerine kaşar rendesi ve sucukları paylaştırın.

Arzunuza göre biber, zeytin vb. malzemeler de ekleyebilirsiniz.

200 derecede sıcak fırında 10 dakika pişirin.







