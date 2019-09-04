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Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 04.09.2019 13:53 | Son Güncelleme

Uzun süre tazeliğini koruyan, oldukça lezzetli, puf puf kabaran poğaça tarifine ne dersiniz? İşte lezzetiyle damak çatlatan bayatlamayan poğaçanın detaylı anlatımı...

Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır?

Bayatlamayan poğaça tarifi hem bütçe dostu hem de oldukça lezzetlidir. Uzun süre taze kalması sebebiyle sıklıkla tercih edilir. Beş çayı, sabah kahvaltısı ve hatta beslenme çantalarında bile bayatlamayan poğaçaya yer vardır. Merak edenler için tarifi geliyor:

MALZEMELER
40 gr yaş maya
3 su bardağı elenmiş un
Bir şişe mineralli su
Bir su bardağı oda sıcaklığında süt
Bir su bardağı sıvı yağ
Bir tatlı kaşığı tuz
Bir tatlı kaşığı şeker
Bir adet yumurta sarısı

İÇ MALZEMESİ İÇİN;
Peynir ve maydanoz / haşlanmış patates / kaşar peyniri

YAPILIŞI
İlk olarak yaş mayayı sütün içinde eritin ve ardından içine şekeri de ilave edip homojen bir karışım elde edin.

Sütlü mayayı, unu, sodayı, tuzu ve yağı derin bir kabın içinde karıştırıp hamur haline getirin. Kıvam alan hamuru yaklaşık 40 dakika dinlendirin. Eğer hamur kıvam almıyorsa bunun için un ilavesi yapabilirsiniz.

Hamuru üstü örtülü bir şekilde dinlendirdikten sonra küçük bezeler halinde toplara ayırın.

Hamur toplarını elinizde açın ve içine dilediğiniz şekilde hazırladığınız harcı koyun ve hamurun ağzını kapatarak dilediğiniz gibi şekil verin.

Poğaçaları fırın tepsisine dizin ve üzerlerine yumurta sarısından sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika dinlendirin. Afiyet olsun...

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