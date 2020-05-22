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Bayburt'un tescilli yemeği lor dolması nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Peynirden yapılmasından dolayı insanların dikkatini çeken Bayburt'un tescilli lezzeti lor dolması, hafif ve besleyici özellikleriyle iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumunca yaklaşık 3 yıl önce coğrafi işaret olarak tescillenen lor dolması, ramazan ayında da iftar sofralarına lezzet kattı.

LOR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Derin tencereye yağ konulduktan sonra süt ilave edilerek haşlanan ve soğumaya bırakılan bulgur, ardından yağda kızartılan ince kıyılmış kuru soğan, lor peyniri, kaymak, yeşil soğan ve tuz eklenerek yoğruluyor. Hazır hale gelen harç, mevsimine göre evelik ve pancar bitkilerinin yaprağına sarılıp zemini yağlanan tepsiye yerleştirildikten sonra üzerine süt dökülüp fırında 40 ila 45 dakika kızartılıyor. Eritilmiş tereyağı üzerine gezdirilerek servis edilen lor dolması, besleyiciliği ve hafifliği dolayısıyla çokça tüketiliyor.

Bayburtlu Kadınlar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Leyla Karabulut yaptığı açıklamada, lor dolmasının kentin en güzel yöresel yemeklerinden olduğunu söyledi.

Lor dolmasını Bayburt dışında hiçbir yerde yapıldığını görmediğini ifade eden Karabulut, "Lor dolmasının yapımı uğraştırıyor ama çok lezzetli ve yedikçe keyif veren bir yemektir. Lor dolması, iftar sofralarımızı süslemenin yanı sıra özel günlerde ve misafirlerimize tattırmak için de yapılır." dedi.

LOR DOLMASI SAHURDA DA TÜKETİLİYOR

Karabulut, lor dolmasının sindiriminin kolay olduğuna dikkati çekerek kullanılan malzemelerden dolayı da sağlıklı olduğunu dile getirdi. Lor dolmasının içindeki malzemelerle Bayburt'a has lezzet olduğunu vurgulayan Karabulut, şunları kaydetti:

"Lor dolmasını ilk tatmak isteyenler biraz tedirgin oluyor. Misafirler ve davetlilerimiz, 'Lor dolması ne demek, peynir ve bulgur sıcak yemekte olur mu?' diyerek tedirgin oluyor. Tadına baktıklarında çok beğeniyorlar ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Lor dolması ramazan ayında da vazgeçilmeyen yemeklerin arasındadır. İftarın yanı sıra sahurlarda da çok keyifle yenir ve tok da tutar."

Yöresel yemek ustası Elif Kalkan ise lor dolmasının kentin yöresel ve en sevilen yemeği olduğunu belirtti. Lor dolmasının kentin olmazsa olmaz lezzetlerinden olduğunu anlatan Kalkan, yapılışı biraz zahmetli olmasına rağmen yedikçe zevk verdiğini söyledi.

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