Bayburt'un tescilli yemeği lor dolması nasıl yapılır?

Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumunca yaklaşık 3 yıl önce coğrafi işaret olarak tescillenen lor dolması, ramazan ayında da iftar sofralarına lezzet kattı.

LOR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Derin tencereye yağ konulduktan sonra süt ilave edilerek haşlanan ve soğumaya bırakılan bulgur, ardından yağda kızartılan ince kıyılmış kuru soğan, lor peyniri, kaymak, yeşil soğan ve tuz eklenerek yoğruluyor. Hazır hale gelen harç, mevsimine göre evelik ve pancar bitkilerinin yaprağına sarılıp zemini yağlanan tepsiye yerleştirildikten sonra üzerine süt dökülüp fırında 40 ila 45 dakika kızartılıyor. Eritilmiş tereyağı üzerine gezdirilerek servis edilen lor dolması, besleyiciliği ve hafifliği dolayısıyla çokça tüketiliyor.

Bayburtlu Kadınlar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Leyla Karabulut yaptığı açıklamada, lor dolmasının kentin en güzel yöresel yemeklerinden olduğunu söyledi.

Lor dolmasını Bayburt dışında hiçbir yerde yapıldığını görmediğini ifade eden Karabulut, "Lor dolmasının yapımı uğraştırıyor ama çok lezzetli ve yedikçe keyif veren bir yemektir. Lor dolması, iftar sofralarımızı süslemenin yanı sıra özel günlerde ve misafirlerimize tattırmak için de yapılır." dedi.