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Bayburt'un gizli lezzeti! Damak çatlatan galacoş tarifi

09.11.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saklı kalmış yöresel lezzetlerde bugün Bayburt'a ait olan galacoş tarifi ile karşınızdayız! Bu tarif hem bol proteinli hem de oldukça doyurucu. Anadolu yemeklerinin şanına yakışan bu yemek, içerisinde kıyma olmasına rağmen son derece ekonomik. Gelin, kalabalık sofraların baş tacı olmaya aday galacoş tarifine birlikte göz atalım.

Bayburt'un gizli lezzeti! Damak çatlatan galacoş tarifi

Ülkemizin her yöresinde besleyiciliği ve lezzeti ile ün salan birçok farklı tarif var. Bunlardan biri de Bayburt yöresine ait olan galacoş... İşte bol proteinli ve doyurucu galacoş tarifi...

GALACOŞ TARİFİ

MALZEMELER

  • 200 gram dana kıyma

  • 1 baş orta boy soğan (küp küp doğranmış)

  • 1.5 su bardağı yeşil mercimek

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 çay bardağının yarısı kadar sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 4 adet orta boy tırnak pide

YOĞURTLU SOS İÇİN

  • 3 diş sarımsak

  • 1 su bardağı çırpılmış süzme yoğurt

  • Tuz

ÜZERİ İÇİN

  • 4 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı tatlı toz biber

  • 1 çay kaşığı pul biber

TIRNAK PİDE İÇİN

  • 6 su bardağı un

  • 1 paket kuru maya

  • 1 tatlı kaşığı şeker

  • 2 tatlı kaşığı sıvı yağ

  • 2 su bardağı ılık su

  • 1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle tırnak pideleri hazırlayın.

  • Derin bir kapta un ve tuzu karıştırarak ortasında bir çukur açın.

  • Açtığınız çukura maya, su, şeker ve sıvı yağı dökün.

  • Tüm malzemeleri karıştırarak kulak memesi kıvamında bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.

  • Hamurun üzerini kapatarak 1 saat mayalanmaya bırakın.

  • Mayalanan hamuru dört parçaya bölün.

  • Her bir parçanın üzerine tüm yüzeyi eşitleyecek şekilde parmak uçlarınızla bastırarak şekil verin.

  • Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine pideleri yerleştirin.

  • Önceden ısıtılmış 250 derece fırında pideler kızarana kadar pişirin.

  • Mercimekleri haşlayın.

  • Geniş bir tavada kıymayı kavurun.

  • Kıyma suyunu çektikten sonra üzerine sıvı yağı, domates salçasını ve soğanları koyun. Soğanlar pişene kadar kavurmaya devam edin.

  • Haşladığınız mercimekleri kıymalı harca katıp karıştırın.

  • Bir iki defa ocakta çevirdikten sonra altını kapatın ve harcı ocaktan alın.

  • Hazırladığınız tırnak pideleri küp küp doğrayın.

  • Fırında 10 dakika kadar pişirin.

  • Kızaran pideleri servis tabağına alın.

  • Tereyağını bir tavada eritin.

  • Eriyen yağa kırmızı toz biberi ve pul biberi ekleyerek sos oluşturun.

  • Pidelerin üzerine çırpılmış sarımsaklı yoğurdun yarısını yayın.

  • Üzerine hazırlamış olduğunuz kıymalı ve mercimekli harcı koyun.

  • Kalan yoğurdu da harcın üzerine dökün.

  • Son olarak erittiğiniz biberli tereyağını yemeğinizin üzerine gezdirin.
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Bayburt
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