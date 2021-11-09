Bayburt'un gizli lezzeti! Damak çatlatan galacoş tarifi

Ülkemizin her yöresinde besleyiciliği ve lezzeti ile ün salan birçok farklı tarif var. Bunlardan biri de Bayburt yöresine ait olan galacoş... İşte bol proteinli ve doyurucu galacoş tarifi...

GALACOŞ TARİFİ

MALZEMELER

200 gram dana kıyma

1 baş orta boy soğan (küp küp doğranmış)

1.5 su bardağı yeşil mercimek

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağının yarısı kadar sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

4 adet orta boy tırnak pide

YOĞURTLU SOS İÇİN

3 diş sarımsak

1 su bardağı çırpılmış süzme yoğurt

Tuz

ÜZERİ İÇİN

4 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tatlı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

TIRNAK PİDE İÇİN

6 su bardağı un

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI