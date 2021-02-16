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Bayern-Bielefeld maçının ilk yarısında kardan bembeyaz olan saha, ikinci yarıda temizlenerek eski haline getirildi

16.02.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Bayern-Bielefeld maçının ilk yarısında kardan bembeyaz olan saha, ikinci yarıda temizlenerek eski haline getirildi

Allianz Arena'da yoğun kar yağışı altında oynanan Bayern Münih - Arminia Bielefeld maçında ilk yarı ve ikinci yarıda saha zemini arasındaki fark gece ile gündüz gibiydi. Süper Lig'de görmeye alışık olduğumuz zemin bozulmaları ise Allianz Arena'da gerçekleşmedi.

Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih, sahasında Arminia Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı. Pazartesi gecesinin tek maçını Bayern'in rahat kazanacağını düşünenler yanıldı. Öyle ki yoğun kar altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk Arminia Bielefeld, 9. dakikada Michel Vlap ve 37. dakikada Amos Pieper'in golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih 48. dakikada Robert Lewandowski'nin güzel golüyle skoru 2-1'e getirse de 49. dakikada Christian Gebauer'ın attığı golle durum 3-1'e geldi. Bayern 57. dakikada Corentin Tolisso ve 70. dakikada Alphonso Davies ile 2 gol daha bularak 3-3'lük eşitliği sağladı ve maç bu sonuçla tamamlandı.

İLK YARI BEMBEYAZ, İKİNCİ DEVRE TERTEMİZ

Allianz Arena'da yoğun kar yağışı altında oynanan maçta ilk yarıda zemin maç esnasında beyaza büründü. Ancak devre arasında yapılan çalışmalarla sahanın zemini kardan tamamen temizlendi. İkinci yarıyı izleyen futbolseverler durumu ekranları başında şaşkınlıkla karşıladı.

Süper Lig'de görmeye alışık olduğumuz zemin bozulmaları ise Allianz Arena'da gerçekleşmedi. Türkiye'ye göre daha kuzeyde yer alan ve sert yağışların görüldüğü Almanya'da 45 dakika arayla ortaya çıkan iki farklı kare akıllara Süper Lig'de son 10 gün içerisinde yaşadığımız görüntüleri getirdi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adamlar olayı cözmüș birde Almancaya bizi kıskanıyor muş gülelim mi ağlayalım mı adamlar en az 40 yıl illerimizde ee ne yaparsın algı ne bilsin mabut söylerse mahmut ne söylersen onu anlar Benin kirsaldaki ninem ALAMANYA bizi kıskanıyor muş tavuklar bile güler

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