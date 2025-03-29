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  4. Bayern Münih 2 hafta aradan sonra kazandı! Leroy Sane maça damga vurdu...

Bayern Münih 2 hafta aradan sonra kazandı! Leroy Sane maça damga vurdu...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
29.03.2025 20:21
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Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, sahasında St.Pauli ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçta kazanan 3-2'lik skorla Bayern Münih oldu.

Bayern Münih 2 hafta aradan sonra kazandı! Leroy Sane maça damga vurdu...
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Bayern Münih, sahasında St.Pauli'yi 3-2 mağlup etti ve ligde iki hafta sonra galibiyet aldı.

LEROY SANE GALİBİYETİ GETİRDİ

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Bayern Münih, Harry Kane'in 17. dakikada golüyle 1-0 öne geçti. St.Pauli, 27. dakikada Elias Saad'ın golüyle 1-1'lik eşitliği buldu ve devre 1-1 sona erdi. Bayern Münih, 53 ve 71. dakikalarda Leroy Sane'nin attığı gollerle maçı 3-1'e getirdi. St. Pauli, 90. dakikada Lars Ritzka'nın attığı golle durumu 3-2 yapsa da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde iki hafta sonra galibiyet aldı. Bayern Münih, ligde 65 puana yükseldi. St.Pauli, 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Augsburg ile deplasmanda karşılaşacak. St.Pauli, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
spor Bundesliga bayern munih
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