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Bayern Münih'e Galatasaray maçı öncesi büyük şok

02.11.2023 08:19 | Son Güncelleme:
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Almanya Kupası’nın ikinci turunda 3. Lig ekiplerinden Saarbrücken’e 2-1 yenilerek elendi. Bayern Münih'te Matthijs de Ligt, dizinden sakatlanarak oyundan alındı.

Bayern Münih'e Galatasaray maçı öncesi büyük şok

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Bayern Münih, Almanya Kupası’nın ikinci turunda Ludwigspark Stadı’nda Saarbrücken’e konuk oldu.

Bayern Münih'in 16. dakikada Thomas Müller’in attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta, Saarbrücken bu gole 45+1. dakikada Patrick Sontheimer ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda etkili savunma ile Bayern Münih'e geçit vermeyen Saarbrücken, 90+6. dakikada Marcel Gaus ile bulduğu golle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Böylelikle Bundesliga şampiyonu Bayern Münih Almanya Kupası’ndan elendi, Saarbrücken ise 3. tura yükseldi.

Karşılaşmada dizinden sakatlanan Matthijs de Ligt’in yerine 25. dakikadan itibaren Konrad Laimer görev yaptı.

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