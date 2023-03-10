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Bayern Münih'e hoca olduğu resmen açıklandı! Halil Altıntop göreve başladı...

10.03.2023 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli takımın eski oyuncusu Halil Altıntop, Bayern Münih akademinin yeni Sportif Direktörü oldu.

Bayern Münih'e hoca olduğu resmen açıklandı! Halil Altıntop göreve başladı...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, akademinin başına Sportif Direktör olarak Halil Altıntop’u getirdiğini açıkladı.

Alman ekibin resmi siteden konuyla ilgili açıklamasında, “Bayern Münih, Haih, eski mili futbolcu Halil Altıntop’u, Bayern Kampüsü’nün yeni spor direktörü olarak atadı. 40 yaşındaki eski Bundesliga oyuncusu (Schalke, Eintracht Frankfurt ve Augsburg dahil) ve Türkiye uluslararası eski oyuncusu, Kasım 2022’de Martin Demichelis’in River Plate’e gitmesinin ardından Bayern Reserves’in teknik direktörlüğünü devraldıktan sonra Holger Seitz’in yerini aldı” ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Halil Altıntop, bu görev için heyecanlı olduğunu belirterek, “Bu büyük mücadeleyi gerçekten dört gözle bekliyorum. Bana duyulan güven için teşekkür etmek istiyorum ve kampüste başarılı çalışmaları birlikte sürdürmek için her şeyi yapacağım” dedi.


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