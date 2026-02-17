SPOR

Vincenzo Montella'dan Juventus'a mesaj! "Benim Yunus'uma dikkat edin"

Türk Milli takımının başarılı hocası Vincenzo Montella'dan Galatasaray'ın Juventus karşılaşmasına dair yorum geldi. İtalyan hocanın "Victor Osimhen sadece Türkiye'de değil, İtalya'da da başka bir gezegenden oyuncu gibiydi" sözleri gündem oldu.

Burak Kavuncu
Yunus Akgün

Yunus Akgün

Milli Takımımın İtalyan hocası temsilcimiz Galatasaray'ın Juventus maçı için gündem olacak açıklamalarda bulundu. Montella'nın Juventus'a uyarı niteliğinde yaptığı "Benim Yunus'uma dikkat edin." sözleri sosyal medya çok kez paylaşıldı.

"BENİM YUNUS'UMA DİKKAT EDİN"

Vincenzo Montella dan Juventus a mesaj! "Benim Yunus uma dikkat edin" 1

Vincenzo Montella: "Victor Osimhen sadece Türkiye'de değil, İtalya'da da başka bir gezegenden oyuncu gibiydi. Mauro Icardi olağanüstü bir golcü ve eski seviyesine dönüyor. Ama Galatasaray çok daha fazlası. Lucas Torreira ve Yunus Akgün de var. Benim Yunus'uma dikkat edin. Onu Adana'da çalıştırdım, 2000 doğumlu, yetenekli ve karakterli bir forvet. Galatasaray'ı küçümsemek büyük hata olur."

"CANLI VE ÇOK GOLLÜ BİR MAÇ BEKLİYORUM..."

Vincenzo Montella dan Juventus a mesaj! "Benim Yunus uma dikkat edin" 2

Vincenzo Montella: "Milli takımla Ali Sami Yen'de oynadık ve başından sonuna kadar bizi desteklediler. Galatasaray evinde bambaşka bir takım oluyor. Canlı ve çok golün olacağı bir maç bekliyorum, iki takım da açık bir futbol oynuyor."

KENAN YILDIZ SÖZLERİ...

Vincenzo Montella dan Juventus a mesaj! "Benim Yunus uma dikkat edin" 3

Vincenzo Montella: "Kenan Yıldız, Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri. Lamine Yamal, Bellingham, Arda Güler ve Kenan Yıldız!”

"JUVENTUS'UN DA ZAMANI GELECEK..."

Vincenzo Montella dan Juventus a mesaj! "Benim Yunus uma dikkat edin" 4

Vincenzo Montella: "Spalletti, Juventus'a net bir kimlik kazandırdı ve birçok oyuncu onun gelmesinden bu yana gelişti. Inter'in 15 puan farkı çok büyük, ama Juventus altı yıldır şampiyon olamıyor. Futbol döngüseldir, Juventus'un da zamanı gelecek ama seviyeyi yükseltmek için takviyeye ihtiyaç var. Luciano bir numara ve Juventus'u gelecekte de hak ettiğini kanıtladı."

