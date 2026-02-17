Okan Buruk'tan Juventus maçına sürpriz ilk 11! Yeni transfer sahaya...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

LİG AŞAMASINDAKİ PERFORMANSIYLA PLAY-OFF'A KATILDI!

Şampiyonlar Ligi’nin bu sezon uygulanan 36 takımlı lig formatına doğrudan katılan Galatasaray, Avrupa serüvenine Almanya deplasmanında ağır bir yenilgiyle başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Eintracht Frankfurt karşısında sahadan 5-1’lik skorla mağlup ayrıldı.

İlk haftadaki hayal kırıklığının ardından toparlanan temsilcimiz, ikinci maçta İstanbul’da ağırladığı Liverpool’u 1-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Devler arenasındaki çıkışını sürdüren Galatasaray, üçüncü haftada Bodo/Glimt’i 3-1, dördüncü haftada ise Ajax’ı deplasmanda 3-0 yenerek üst üste üç galibiyet elde etti.

Ancak sarı-kırmızılıların yükselişi uzun soluklu olmadı. İç sahada Union Saint-Gilloise karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyet, galibiyet serisini sona erdirdi. Devam eden haftalarda Monaco’ya 1-0 kaybeden Galatasaray, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Grubun son karşılaşmasında Manchester City deplasmanına çıkan sarı-kırmızılı ekip, İngiliz temsilcisine 2-0 mağlup olarak lig aşamasını tamamladı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Lang, Osimhen.

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Conceiçao, Kenan Yıldız, Openda.

PRİM DOPİNGİ

Galatasaray'da teknik ekip bu akşam oynanacak maç öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlarken, yönetim de takımı desteklemek amacıyla doping etkisi yaratacak bir hamleye imza atıyor.

Yönetim, bu kritik maç öncesinde prim dopingi yaptı. Sarı-kırmızılılar son 16 turuna kalmaları halinde takıma toplam 2 milyon euro prim dağıtacak.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ...

Galatasaray'da zorlu maç öncesi sarı kart cezası bulunan Gabonlu Mario Lemina, bugün Juventus karşısında forma giyemeyecek.

Öte yandan Senegalli Ismail Jakobs ile Kolombiyalı Davinson Sanchez, bu akşam sarı kart görmeleri halinde Juventus maçının rövanşında forma giyemeyecek.

JUVENTUS'UN EKSİKLERİ...

İtalya ekibinde de Galatasaray maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.

Juventus'ta sakatlıkları bulunan Sırp forvet Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm, bu maçta forma giyemeyecek.

Ayrıca yaşadığı sakatlık nedeniyle Khephren Thuram'ın ma kadrosuna olmayacağı öğrenildi.

OSIMHEN'İN HEDEFİ BURAK YILMAZ!

Galatasaray'ın yıldız golcülerinden Osimhen'in hedefi ise Burak Yılmaz'ı geçmek...

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez ağları sarsan Victor Osimhen, Türk futbolunun unutulmaz santrforlarından Burak Yılmaz'ın rekorunu kırmak istiyor.

Devler Ligi"nin 2012-2013 sezonunda 8 kez rakip fileleri havalandıran Burak Yılmaz, kulüp tarihinde sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan oyuncu konumunda bulunuyor.

Osimhen, 3 gol daha atması halinde bu alanda Burak Yılmaz'ı geçerek bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan Galatasaraylı oyuncu ünvanını elde edecek.