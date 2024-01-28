Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey’dan Galatasaray’a veda mesajı

Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, Alman temsilcisi Bayern Münih’e transfer oldu. Boey, sarı-kırmızılılara veda mesajı paylaştı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Boey, "Bize her zaman destek olan taraftarımıza teşekkürler. Özellikle de bana olan desteğiniz için tüm kalbimle size teşekkür ederim. Sizleri tanımak büyük bir zevkti. Bana çok yardımcı oldunuz. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

"SONSUZA KADAR HİKAYEMİN BİR PARÇASI OLACAKSINIZ"

Boey, kendi sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılarda geçirdiği dönemdeki görüntülerin yer aldığı videoyu paylaşarak, "Sonsuza kadar hikayemin bir parçası olacaksınız. Teşekkür ederim, seni asla unutmayacağım" dedi.





