Bayern Münih elendi, Galatasaray yıkıldı! 130 milyon TL'lik dev gelir kaçtı

Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde 2-2 biten ilk maçın ardından rövanşta Real Madrid karşısında 1-0 öne geçse de ardı ardına yediği gollerle final biletini kaptıran Bayen Münih'in elenmesine en çok üzülenlerden biri de Galatasaray oldu.

3.7 MİLYON EURO KAÇTI

Son dakikalarda yaşanan ofsayt pozisyonunun da damga vurduğu maçta Bayern finale kalsa Sacha Boey transferinde yapılan anlaşmaya göre Gatasaray 3.7 milyon Euro (130 milyon TL) bonus alacaktı.

BAYERN DE BÜYÜK GELİRDEN OLDU

Alman devi 2020'den sonra finale kalma şansını, kupayı 7. kez kazanma ihtimalini, şampiyonlukta 15 milyon Euro, ikincilikte 10.5 milyon Euro alma fırsatını kaçırırken sarı kırmızılılar da önemli bir gelirden oldu.





