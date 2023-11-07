Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Bayern Münih Galatasaray maçı için geri sayım devam ediyor. Şampiyonlar Ligi A grubunda mücadele eden sarı-kırmızılı temsilcimiz grubun dördüncü karşılaşması için 70.000 seyici kapasiteli Allianz Arena'da çıkacak. Temsilcimiz ilk maçı RAMS Park'ta 3-1'lik skorla kaybetmişti. Okan Buruk'un öğrencileri Bayern Münih Galatasaray maçına puan veya puanlar için çıkacak. İşte Bayern Münih Galatasaray maçının tarihi, saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'leri...

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih Galatasaray maçı yarın (8 Kasım 2023 Çarşamba) saat 23:00'de oynanacak.

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Galatasaray maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

1- Bayern Münih / 9 Puan

2- Galatasaray / 4 Puan

3- Manchester United / 3 Puan

4- Kopenhag / 1 Puan

İLK MAÇTAN 3-1 YENİLGİ İLE AYRILMIŞTI!

Galatasaray Rams Park'ta oynanan ilk karşılaşmada 1-0 geriye düşmüş fakat Icardi'nin panenka penaltı golü ile eşitliği sağlamıştı.

Maçın 1-1 olmasının ardından taraftar desteğini arkasına alan Galatasaray 73'te Harry Kane'nin attığı gole kadar rakibi karşısında yoğun bir baskı oluşturmayı başarmıştı. İkinci golün ardından dağılan motivasyon nedeniyle temsilcimiz kalesinde 3'üncü golü görmüştü.





